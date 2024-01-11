Сергей Удальцов задержан по делу об оправдании терроризма

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Митинг против передачи Курил Японии. Москва, удальцов сергей
Сергей Удальцов обвиняется в оправдании терроризма Фото:

Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом рассказала адвокат задержанного Виолетта Волкова.

«СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма», — передает слова Волковой ТАСС. Она добавила, что рассмотрение меры пресечения в отношении Удальцова намечено на 12 января.

Если Сергей будет признан виновным, ему может быть назначено лишение свободы до семи лет. В 2014 году Мосгорсуд уже признал его виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 годам колонии, однако Удальцов отрицает свою вину. В августе 2017 года ему было предоставлено освобождение.

Ранее стало известно, что Сергей Удальцов находится на допросе в СК, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». Утром у Удальцова также прошли обыски.

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Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом рассказала адвокат задержанного Виолетта Волкова. «СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма», — передает слова Волковой ТАСС. Она добавила, что рассмотрение меры пресечения в отношении Удальцова намечено на 12 января. Если Сергей будет признан виновным, ему может быть назначено лишение свободы до семи лет. В 2014 году Мосгорсуд уже признал его виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 годам колонии, однако Удальцов отрицает свою вину. В августе 2017 года ему было предоставлено освобождение. Ранее стало известно, что Сергей Удальцов находится на допросе в СК, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». Утром у Удальцова также прошли обыски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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