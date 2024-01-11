Пермский фермер вместо выращивания трав незаконно вырубил лес на 124 млн рублей. Видео

12 января 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Предприниматель незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кишертском округе Пермского края задержаны участники незаконной рубки древесины. Лес заготавливался на территории, где должны были выращиваться лекарственные растения для животных. Для этого местный фермер заключил договор с местной администрацией. Муниципалитет предоставил предпринимателю 200 гекторов земли, но тот вместо мелиорации вырубил и продал тысячи гектаров леса. Об этом сообщается в telagram-канале «МВД Медиа». «С осени 2022 по лето 2023 года коммерсант вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории Пермского края, вводя в легальный оборот», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ущерб, причиненный РФ, превысил 124 миллиона рублей. Сотрудники полиции нагрянули к коммерсанту с обыском. Документация, обнаруженная в ходе оперативных мероприятий изъята, а на имущество фермера, стоимостью свыше 100 миллионов рублей, наложен арест. Следователем ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статье о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кишертском округе Пермского края задержаны участники незаконной рубки древесины. Лес заготавливался на территории, где должны были выращиваться лекарственные растения для животных. Для этого местный фермер заключил договор с местной администрацией. Муниципалитет предоставил предпринимателю 200 гекторов земли, но тот вместо мелиорации вырубил и продал тысячи гектаров леса. Об этом сообщается в telagram-канале «МВД Медиа». «С осени 2022 по лето 2023 года коммерсант вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории Пермского края, вводя в легальный оборот», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ущерб, причиненный РФ, превысил 124 миллиона рублей. Сотрудники полиции нагрянули к коммерсанту с обыском. Документация, обнаруженная в ходе оперативных мероприятий изъята, а на имущество фермера, стоимостью свыше 100 миллионов рублей, наложен арест. Следователем ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статье о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.