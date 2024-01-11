11 января 2024

Пермский фермер вместо выращивания трав незаконно вырубил лес на 124 млн рублей. Видео

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Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
Предприниматель незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины Фото:

В Кишертском округе Пермского края задержаны участники незаконной рубки древесины. Лес заготавливался на территории, где должны были выращиваться лекарственные растения для животных. Для этого местный фермер заключил договор с местной администрацией. Муниципалитет предоставил предпринимателю 200 гекторов земли, но тот вместо мелиорации вырубил и продал тысячи гектаров леса. Об этом сообщается в telagram-канале «МВД Медиа».

«С осени 2022 по лето 2023 года коммерсант вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории Пермского края, вводя в легальный оборот», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ущерб, причиненный РФ, превысил 124 миллиона рублей.

Сотрудники полиции нагрянули к коммерсанту с обыском. Документация, обнаруженная в ходе оперативных мероприятий изъята, а на имущество фермера, стоимостью свыше 100 миллионов рублей, наложен арест. Следователем ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статье о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В Кишертском округе Пермского края задержаны участники незаконной рубки древесины. Лес заготавливался на территории, где должны были выращиваться лекарственные растения для животных. Для этого местный фермер заключил договор с местной администрацией. Муниципалитет предоставил предпринимателю 200 гекторов земли, но тот вместо мелиорации вырубил и продал тысячи гектаров леса. Об этом сообщается в telagram-канале «МВД Медиа». «С осени 2022 по лето 2023 года коммерсант вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории Пермского края, вводя в легальный оборот», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ущерб, причиненный РФ, превысил 124 миллиона рублей. Сотрудники полиции нагрянули к коммерсанту с обыском. Документация, обнаруженная в ходе оперативных мероприятий изъята, а на имущество фермера, стоимостью свыше 100 миллионов рублей, наложен арест. Следователем ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статье о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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