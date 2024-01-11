Пермский депутат ждет визита ФСБ и готовится покинуть страну

Депутат Пермской городской думы от КПРФ Сергей Медведев готов покинуть страну. Он также ожидает, что к нему могут прийти сотрудники ФСБ. Все это из-за скандала, который разразился после поста депутата в социальной сети «Вконтакте», где он грубо раскритиковал СВО и президента РФ.
«Я не знаю, что мне делать. Мне сейчас надо, я не знаю, из страны уезжать, наверное. Вот сейчас приеду [домой], а ко мне с обыском придут какие-нибудь фээсбэшники. <…> У меня, знаете, 80-процентная уверенность в этом», — цитирует депутата 59.ru.
После разразившегося скандала депутат закрыл страницу в соцсети. Ранее URA.RU сообщало, что председателю крайкома КПРФ звонил первый заместитель председателя ЦК КПРФ РФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин и в гневе требовал убрать Сергея Медведева из партии.
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