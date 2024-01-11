Руководство КПРФ потребовало отнять мандат у пермского депутата после хамского поста про СВО

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ РФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин поручил руководителю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать из партии и лишить депутатства пермского парламентария Сергея Медведева за антироссийские высказывания. Инсайдеры в политэлитах говорят, что Афонин в гневе звонил Айтаковой и требовал лишить его мандата и выгнать из партии.
«У Айтаковой с Афониным давние хорошие отношения, но тут ей попало крепко. Именно поэтому они с депутатом заксобрания Анной Барановой вчера вечером спешно вызвали Медведева к себе. Если он не уйдет по-хорошему, придется убирать по-плохому», — говорит инсайдер.
По данным другого источника, даже после лишения мандата Медведеву не простят эту выходку. Без депутатского статуса его будет проще привлечь к ответственности, в том числе, уголовной. Юрий Афонин в разговоре с URA.RU сообщил, что не в курсе сложившейся ситуации. «Попросите прокомментировать Ксению Айтакову. Она региональный депутат, она все знает по этой теме. К ней все вопросы», — сказал корреспонденту агентства первый заместитель председателя ЦК КПРФ. Дозвониться до Ксении Айтаковой редакции URA.RU не удалось.
Ранее Пермская гордума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте», в котором он раскритиковал спецоперацию на Украине. Депутат объяснил свой поступок тем, что его жизнь якобы испортили.
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