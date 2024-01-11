Руководство КПРФ потребовало отнять мандат у пермского депутата после хамского поста про СВО

ЦК КПРФ вмешался в скандал с антироссийскими высказываниями пермского депутата

12 января 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

За свои высказывания депутат может лишиться мандата Фото: Сергей Русанов © URA.RU Первый заместитель председателя ЦК КПРФ РФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин поручил руководителю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать из партии и лишить депутатства пермского парламентария Сергея Медведева за антироссийские высказывания. Инсайдеры в политэлитах говорят, что Афонин в гневе звонил Айтаковой и требовал лишить его мандата и выгнать из партии. «У Айтаковой с Афониным давние хорошие отношения, но тут ей попало крепко. Именно поэтому они с депутатом заксобрания Анной Барановой вчера вечером спешно вызвали Медведева к себе. Если он не уйдет по-хорошему, придется убирать по-плохому», — говорит инсайдер. По данным другого источника, даже после лишения мандата Медведеву не простят эту выходку. Без депутатского статуса его будет проще привлечь к ответственности, в том числе, уголовной. Юрий Афонин в разговоре с URA.RU сообщил, что не в курсе сложившейся ситуации. «Попросите прокомментировать Ксению Айтакову. Она региональный депутат, она все знает по этой теме. К ней все вопросы», — сказал корреспонденту агентства первый заместитель председателя ЦК КПРФ. Дозвониться до Ксении Айтаковой редакции URA.RU не удалось. Ранее Пермская гордума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте», в котором он раскритиковал спецоперацию на Украине. Депутат объяснил свой поступок тем, что его жизнь якобы испортили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ РФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин поручил руководителю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой убрать из партии и лишить депутатства пермского парламентария Сергея Медведева за антироссийские высказывания. Инсайдеры в политэлитах говорят, что Афонин в гневе звонил Айтаковой и требовал лишить его мандата и выгнать из партии. «У Айтаковой с Афониным давние хорошие отношения, но тут ей попало крепко. Именно поэтому они с депутатом заксобрания Анной Барановой вчера вечером спешно вызвали Медведева к себе. Если он не уйдет по-хорошему, придется убирать по-плохому», — говорит инсайдер. По данным другого источника, даже после лишения мандата Медведеву не простят эту выходку. Без депутатского статуса его будет проще привлечь к ответственности, в том числе, уголовной. Юрий Афонин в разговоре с URA.RU сообщил, что не в курсе сложившейся ситуации. «Попросите прокомментировать Ксению Айтакову. Она региональный депутат, она все знает по этой теме. К ней все вопросы», — сказал корреспонденту агентства первый заместитель председателя ЦК КПРФ. Дозвониться до Ксении Айтаковой редакции URA.RU не удалось. Ранее Пермская гордума и правоохранительные органы направили в КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте», в котором он раскритиковал спецоперацию на Украине. Депутат объяснил свой поступок тем, что его жизнь якобы испортили.