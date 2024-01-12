Reuters: Италия отказала США наносить удары по Йемену

12 января 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Италия отказалась наносить удары по Йемену совместно с США и Британией, пишет Reuters Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Италия отказала США и Великобритании в совместном участии в нанесении ударов по позициям хуситов, которые являются членами шиитского движения, действующему на севере и в центральной части Йемена. Об этом пишет агентство Reuters. «Италия отказалась принять участие в ночных ударах США и Великобритании по группировке хуситов в Йемене», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это свидетельствует о том, что Италия предпочитает использовать дипломатические и миротворческие усилия для решения конфликтов. Ночью 12 января США и Великобритания провели серию ударов по различным целям в Йемене, включая международный аэропорт Саны. После этого, Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает удары Вашингтона и Лондона в Йемене, поскольку считает, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности, передает «Ридус».

Италия отказала США и Великобритании в совместном участии в нанесении ударов по позициям хуситов, которые являются членами шиитского движения, действующему на севере и в центральной части Йемена. Об этом пишет агентство Reuters. «Италия отказалась принять участие в ночных ударах США и Великобритании по группировке хуситов в Йемене», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это свидетельствует о том, что Италия предпочитает использовать дипломатические и миротворческие усилия для решения конфликтов. Ночью 12 января США и Великобритания провели серию ударов по различным целям в Йемене, включая международный аэропорт Саны. После этого, Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает удары Вашингтона и Лондона в Йемене, поскольку считает, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности, передает «Ридус».