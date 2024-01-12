Reuters: Италия отказала США наносить удары по Йемену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флот США. Авианосец. Самолеты. stock , сша, выстрел, пушка, авианосец, stock
Италия отказалась наносить удары по Йемену совместно с США и Британией, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Военная операция США и Великобритании против хуситов

Италия отказала США и Великобритании в совместном участии в нанесении ударов по позициям хуситов, которые являются членами шиитского движения, действующему на севере и в центральной части Йемена. Об этом пишет агентство Reuters.

«Италия отказалась принять участие в ночных ударах США и Великобритании по группировке хуситов в Йемене», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это свидетельствует о том, что Италия предпочитает использовать дипломатические и миротворческие усилия для решения конфликтов.

Ночью 12 января США и Великобритания провели серию ударов по различным целям в Йемене, включая международный аэропорт Саны. После этого, Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает удары Вашингтона и Лондона в Йемене, поскольку считает, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности, передает «Ридус».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Италия отказала США и Великобритании в совместном участии в нанесении ударов по позициям хуситов, которые являются членами шиитского движения, действующему на севере и в центральной части Йемена. Об этом пишет агентство Reuters. «Италия отказалась принять участие в ночных ударах США и Великобритании по группировке хуситов в Йемене», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это свидетельствует о том, что Италия предпочитает использовать дипломатические и миротворческие усилия для решения конфликтов. Ночью 12 января США и Великобритания провели серию ударов по различным целям в Йемене, включая международный аэропорт Саны. После этого, Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает удары Вашингтона и Лондона в Йемене, поскольку считает, что эскалация конфликта представляет угрозу мировой безопасности, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...