Мэр Екатеринбурга оставил чиновников без выходных за плохую уборку

12 января 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Коммунальные службы будут продолжать чистить дороги, с которыми не справили ранее Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область завалило снегом Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал «неудовлетворительной» ситуацию с уборкой снега и лишил ответственных чиновников выходных. Об этом по итогам совещания в администрации сообщила пресс-служба. «Все праздничные дни в городе шел снег. За девять дней января выпало 21,2 миллиметра осадков водного столба, а за весь зимний период — 148,8 миллиметра (это 1,5 метра снежного покрова). Таких снегопадов не было уже много лет, но это не может стать оправданием. Темпы уборки коммунальными службами неудовлетворительны, особенно в части вывоза снега», — заявил мэр. Его зам Алексей Бубнов заявил, что хуже всего снег убирают в Кировском и Верх-Исетском районах. «Лучше других свои улицы убрали Орджоникидзевский и Чкаловский районы — они выполнили более 20%», — отметил Бубнов. Наиболее проблемными частями уборки стали: сужение дорог из-за неубранных снежных отвалов, наледь, заваленные снегом выделенные полосы, из-за чего были перебои в работе общественного транспорта, и некачественно убранные придомовые территории. «Ближайшие два дня вы, коллеги, не отдыхаете. Достаточно того, что на новогодних каникулах вы работали спустя рукава. Ситуация должна быть исправлена», — обратился к ответственным за уборку Орлов. По словам источника URA.RU, Орлов высказал претензии Бубнову, главам Верх-Исетского и Ленинского (о плохой уборке там пресс-служба не сообщила) районов и управляющим компаниям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал «неудовлетворительной» ситуацию с уборкой снега и лишил ответственных чиновников выходных. Об этом по итогам совещания в администрации сообщила пресс-служба. «Все праздничные дни в городе шел снег. За девять дней января выпало 21,2 миллиметра осадков водного столба, а за весь зимний период — 148,8 миллиметра (это 1,5 метра снежного покрова). Таких снегопадов не было уже много лет, но это не может стать оправданием. Темпы уборки коммунальными службами неудовлетворительны, особенно в части вывоза снега», — заявил мэр. Его зам Алексей Бубнов заявил, что хуже всего снег убирают в Кировском и Верх-Исетском районах. «Лучше других свои улицы убрали Орджоникидзевский и Чкаловский районы — они выполнили более 20%», — отметил Бубнов. Наиболее проблемными частями уборки стали: сужение дорог из-за неубранных снежных отвалов, наледь, заваленные снегом выделенные полосы, из-за чего были перебои в работе общественного транспорта, и некачественно убранные придомовые территории. «Ближайшие два дня вы, коллеги, не отдыхаете. Достаточно того, что на новогодних каникулах вы работали спустя рукава. Ситуация должна быть исправлена», — обратился к ответственным за уборку Орлов. По словам источника URA.RU, Орлов высказал претензии Бубнову, главам Верх-Исетского и Ленинского (о плохой уборке там пресс-служба не сообщила) районов и управляющим компаниям.