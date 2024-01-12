Глава РЖД похвастался вагонами с двухметровыми полками

12 января 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Полки в российских вагонах станут длиннее, заявил Олег Белозеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новые пассажирские вагоны, производство которых запустится в декабре 2024 года, будут иметь широкие проходы и полки длиной два метра, в отличие от предыдущих моделей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава РЖД Олег Белозеров. «В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра», — передает слова Белозерова официальный сайт Кремля. Он добавил, что пассажиры получат дополнительное персональное пространство, так как проходы в вагонах будут на пять сантиметров шире. Олег Белозеров также сообщил, что РЖД приступили к разработке модульных вокзалов, производимых в Санкт-Петербурге и Чечне. Сборка таких вокзалов занимает всего четыре дня, а их срок эксплуатации составляет 50 лет. Планируется установить 15 таких вокзалов по всей стране. В ходе встречи с Владимиром Путиным, глава РЖД также отметил, что грузооборот на железнодорожной сети превысил 30 миллионов тонн на километр. А пассажирооборот дальнего следования в 2023 году вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом, заключил Белозеров.

Новые пассажирские вагоны, производство которых запустится в декабре 2024 года, будут иметь широкие проходы и полки длиной два метра, в отличие от предыдущих моделей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава РЖД Олег Белозеров. «В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра», — передает слова Белозерова официальный сайт Кремля. Он добавил, что пассажиры получат дополнительное персональное пространство, так как проходы в вагонах будут на пять сантиметров шире. Олег Белозеров также сообщил, что РЖД приступили к разработке модульных вокзалов, производимых в Санкт-Петербурге и Чечне. Сборка таких вокзалов занимает всего четыре дня, а их срок эксплуатации составляет 50 лет. Планируется установить 15 таких вокзалов по всей стране. В ходе встречи с Владимиром Путиным, глава РЖД также отметил, что грузооборот на железнодорожной сети превысил 30 миллионов тонн на километр. А пассажирооборот дальнего следования в 2023 году вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом, заключил Белозеров.