Baza: в Подольске школьница покончила с собой, а ее друг передумал

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
В Подольске школьница покончила с собой, пишет Baza Фото:

В Подольске двое подростков, мальчик и девочка, решили совершить одновременное самоубийство. Девочка покончила с собой, а мальчик в последний момент передумал.

«В Подольске двое подростков — мальчик и девочка — договорились совершить парное самоубийство. Парень в последний момент передумал», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что идея о самоубийстве возникла у подростков в тот момент, когда они употребляли алкоголь и вели переписку через мессенджер Telegram.

На месте происшествия следователи обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства, передает telegram-канал.

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В Подольске двое подростков, мальчик и девочка, решили совершить одновременное самоубийство. Девочка покончила с собой, а мальчик в последний момент передумал. «В Подольске двое подростков — мальчик и девочка — договорились совершить парное самоубийство. Парень в последний момент передумал», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что идея о самоубийстве возникла у подростков в тот момент, когда они употребляли алкоголь и вели переписку через мессенджер Telegram. На месте происшествия следователи обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства, передает telegram-канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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