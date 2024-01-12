Baza: в Подольске школьница покончила с собой, а ее друг передумал

В Подольске двое подростков, мальчик и девочка, решили совершить одновременное самоубийство. Девочка покончила с собой, а мальчик в последний момент передумал.
«В Подольске двое подростков — мальчик и девочка — договорились совершить парное самоубийство. Парень в последний момент передумал», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что идея о самоубийстве возникла у подростков в тот момент, когда они употребляли алкоголь и вели переписку через мессенджер Telegram.
На месте происшествия следователи обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства, передает telegram-канал.
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