Происшествия Baza: в Подольске школьница покончила с собой, а ее друг передумал 12 января 2024 в 17:51 Размер текста - 17 + В Подольске школьница покончила с собой, пишет Baza Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Подольске двое подростков, мальчик и девочка, решили совершить одновременное самоубийство. Девочка покончила с собой, а мальчик в последний момент передумал. «В Подольске двое подростков — мальчик и девочка — договорились совершить парное самоубийство. Парень в последний момент передумал», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что идея о самоубийстве возникла у подростков в тот момент, когда они употребляли алкоголь и вели переписку через мессенджер Telegram. На месте происшествия следователи обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства, передает telegram-канал. В Подольске двое подростков, мальчик и девочка, решили совершить одновременное самоубийство. Девочка покончила с собой, а мальчик в последний момент передумал. «В Подольске двое подростков — мальчик и девочка — договорились совершить парное самоубийство. Парень в последний момент передумал», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что идея о самоубийстве возникла у подростков в тот момент, когда они употребляли алкоголь и вели переписку через мессенджер Telegram. На месте происшествия следователи обнаружили пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства, передает telegram-канал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям