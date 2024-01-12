Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма

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Пресс-конферения Сергея Удальцова в агентстве Росбалт. Москва, удальцов сергей
Сергей Удальцов останется под стражей до 15 февраля Фото:

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов останется под стражей до 15 февраля в связи с расследованием по делу об оправдании терроризма. Об этом стало известно из решения Басманного суда Москвы.

«Избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», — передает решение суда РИА Новости. Сергея Удальцова задержали после обыска 11 января.

Ему грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Ранее Удальцов уже был признан виновным в организации массовых беспорядков и приговорен к 4,5 годам колонии, но в 2017 году его освободили. Он отрицает свою вину и ожидает решения о мере пресечения.

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Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов останется под стражей до 15 февраля в связи с расследованием по делу об оправдании терроризма. Об этом стало известно из решения Басманного суда Москвы. «Избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», — передает решение суда РИА Новости. Сергея Удальцова задержали после обыска 11 января. Ему грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Ранее Удальцов уже был признан виновным в организации массовых беспорядков и приговорен к 4,5 годам колонии, но в 2017 году его освободили. Он отрицает свою вину и ожидает решения о мере пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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