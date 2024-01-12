Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов останется под стражей до 15 февраля в связи с расследованием по делу об оправдании терроризма. Об этом стало известно из решения Басманного суда Москвы.
«Избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», — передает решение суда РИА Новости. Сергея Удальцова задержали после обыска 11 января.
Ему грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Ранее Удальцов уже был признан виновным в организации массовых беспорядков и приговорен к 4,5 годам колонии, но в 2017 году его освободили. Он отрицает свою вину и ожидает решения о мере пресечения.
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