Лидер «Левого фронта» Удальцов не признал вину в оправдании терроризма

12 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Следствие по делу Сергея Удальцова проходит в закрытом режиме Фото: Антон Белицкий © URA.RU Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Он назвал обвинения, предложенные следствием, бредом. «Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу», — передает слова Удальцова РИА Новости. Лидер «Левого фронта» отрицает обвинения в оправдании терроризма и утверждает, что его посты в интернете были направлены на поддержку молодых людей из Уфы, которых, по утверждениям следствия, задержали по обвинению в терроризме, хотя они, по словам Удальцова, просто являлись членами марксистского кружка. Судья Евгения Николаева рассмотрела ходатайство следствия об аресте Удальцова в закрытом режиме. Это произошло по той причине, что документы, обосновывающие арест, являются тайной, охраняемой законом, заключили следователи. 11 января у Сергея Удальцова прошел обыск, после чего его задержали и доставили на допрос. Для него предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Удальцова ранее уже признавали виновным в организации массовых беспорядков и приговаривали к 4,5 годам колонии, но в 2017 году ему было предоставлено освобождение. Он отрицает свою вину и ожидает рассмотрения меры пресечения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Он назвал обвинения, предложенные следствием, бредом. «Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу», — передает слова Удальцова РИА Новости. Лидер «Левого фронта» отрицает обвинения в оправдании терроризма и утверждает, что его посты в интернете были направлены на поддержку молодых людей из Уфы, которых, по утверждениям следствия, задержали по обвинению в терроризме, хотя они, по словам Удальцова, просто являлись членами марксистского кружка. Судья Евгения Николаева рассмотрела ходатайство следствия об аресте Удальцова в закрытом режиме. Это произошло по той причине, что документы, обосновывающие арест, являются тайной, охраняемой законом, заключили следователи. 11 января у Сергея Удальцова прошел обыск, после чего его задержали и доставили на допрос. Для него предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Удальцова ранее уже признавали виновным в организации массовых беспорядков и приговаривали к 4,5 годам колонии, но в 2017 году ему было предоставлено освобождение. Он отрицает свою вину и ожидает рассмотрения меры пресечения.