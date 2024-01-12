Лидер «Левого фронта» Удальцов не признал вину в оправдании терроризма

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Пресс-конферения Сергея Удальцова в агентстве Росбалт. Москва, удальцов сергей
Следствие по делу Сергея Удальцова проходит в закрытом режиме Фото:

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Он назвал обвинения, предложенные следствием, бредом.

«Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу», — передает слова Удальцова РИА Новости. Лидер «Левого фронта» отрицает обвинения в оправдании терроризма и утверждает, что его посты в интернете были направлены на поддержку молодых людей из Уфы, которых, по утверждениям следствия, задержали по обвинению в терроризме, хотя они, по словам Удальцова, просто являлись членами марксистского кружка.

Судья Евгения Николаева рассмотрела ходатайство следствия об аресте Удальцова в закрытом режиме. Это произошло по той причине, что документы, обосновывающие арест, являются тайной, охраняемой законом, заключили следователи.

11 января у Сергея Удальцова прошел обыск, после чего его задержали и доставили на допрос. Для него предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Удальцова ранее уже признавали виновным в организации массовых беспорядков и приговаривали к 4,5 годам колонии, но в 2017 году ему было предоставлено освобождение. Он отрицает свою вину и ожидает рассмотрения меры пресечения.

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Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Он назвал обвинения, предложенные следствием, бредом. «Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу», — передает слова Удальцова РИА Новости. Лидер «Левого фронта» отрицает обвинения в оправдании терроризма и утверждает, что его посты в интернете были направлены на поддержку молодых людей из Уфы, которых, по утверждениям следствия, задержали по обвинению в терроризме, хотя они, по словам Удальцова, просто являлись членами марксистского кружка. Судья Евгения Николаева рассмотрела ходатайство следствия об аресте Удальцова в закрытом режиме. Это произошло по той причине, что документы, обосновывающие арест, являются тайной, охраняемой законом, заключили следователи. 11 января у Сергея Удальцова прошел обыск, после чего его задержали и доставили на допрос. Для него предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Удальцова ранее уже признавали виновным в организации массовых беспорядков и приговаривали к 4,5 годам колонии, но в 2017 году ему было предоставлено освобождение. Он отрицает свою вину и ожидает рассмотрения меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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