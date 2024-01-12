Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной моделью на PornHub

12 января 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Девушка путешествует по миру и активно ведет свои страницы в социальных сетях Фото: социальные сети Sweetie Fox Порноактриса родом из Екатеринбурга Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на PornHub в январе. Информация об этом есть на сайте для взрослых. Известно, что актриса с детства увлекалась компьютерными играми, рисованием и косплеем. Последнее она использовала как фишку в своих откровенных роликах. Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 года. В видео 22-летняя девушка появляется вместе со своим мужем, но его лицо она не показывала долго время, опасаясь, что могут упасть просмотры. В 2022 году получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница». Спустя год вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim.

Порноактриса родом из Екатеринбурга Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на PornHub в январе. Информация об этом есть на сайте для взрослых. Известно, что актриса с детства увлекалась компьютерными играми, рисованием и косплеем. Последнее она использовала как фишку в своих откровенных роликах. Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 года. В видео 22-летняя девушка появляется вместе со своим мужем, но его лицо она не показывала долго время, опасаясь, что могут упасть просмотры. В 2022 году получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница». Спустя год вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim.