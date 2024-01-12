Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной моделью на PornHub

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Девушка путешествует по миру и активно ведет свои страницы в социальных сетях
Девушка путешествует по миру и активно ведет свои страницы в социальных сетях Фото:

Порноактриса родом из Екатеринбурга Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на PornHub в январе. Информация об этом есть на сайте для взрослых.

Известно, что актриса с детства увлекалась компьютерными играми, рисованием и косплеем. Последнее она использовала как фишку в своих откровенных роликах. Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 года. В видео 22-летняя девушка появляется вместе со своим мужем, но его лицо она не показывала долго время, опасаясь, что могут упасть просмотры.

В 2022 году получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница». Спустя год вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim.

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Порноактриса родом из Екатеринбурга Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на PornHub в январе. Информация об этом есть на сайте для взрослых. Известно, что актриса с детства увлекалась компьютерными играми, рисованием и косплеем. Последнее она использовала как фишку в своих откровенных роликах. Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 года. В видео 22-летняя девушка появляется вместе со своим мужем, но его лицо она не показывала долго время, опасаясь, что могут упасть просмотры. В 2022 году получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница». Спустя год вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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