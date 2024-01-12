В Екатеринбурге в школе №106, где учился и которой сейчас помогает меценат и бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»), открылась обновленная столовая. Ее ремонтировали с октября 2022 года и планировали презентовать в сентябре 2023-го, но в силу некоторых объективных обстоятельств сроки скорректировались.
«Теперь для детей будет доступна столовая, площадь которой составляет 1291 квадратный метр, где смогут одновременно обедать 300 человек. В корпусе расположились обеденный зал, зона рукомойников, отельные санузлы для детей, учителей и инвалидов, кабинет диспетчера по питанию, производственные помещения», — рассказала URA.RU директор школы Марина Полякова. На открытии побывали сам Симановский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также сегодня с салютом и выступлением артистов и аниматоров открыли каток и большую елку. Посетить площадку может любой желающий — она работает с 15:00 до 21:00.
Минувшей осенью в школе также преобразились учебные классы — в них установили интерактивные доски. Также были благоустроены двор и спортивная площадка.
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