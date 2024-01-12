В «золотой» школе Симановского открыли огромную столовую и каток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На открытии были аниматоры и музыкальные номера
На открытии были аниматоры и музыкальные номера

В Екатеринбурге в школе №106, где учился и которой сейчас помогает меценат и бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»), открылась обновленная столовая. Ее ремонтировали с октября 2022 года и планировали презентовать в сентябре 2023-го, но в силу некоторых объективных обстоятельств сроки скорректировались.

«Теперь для детей будет доступна столовая, площадь которой составляет 1291 квадратный метр, где смогут одновременно обедать 300 человек. В корпусе расположились обеденный зал, зона рукомойников, отельные санузлы для детей, учителей и инвалидов, кабинет диспетчера по питанию, производственные помещения», — рассказала URA.RU директор школы Марина Полякова. На открытии побывали сам Симановский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также сегодня с салютом и выступлением артистов и аниматоров открыли каток и большую елку. Посетить площадку может любой желающий — она работает с 15:00 до 21:00.

Минувшей осенью в школе также преобразились учебные классы — в них установили интерактивные доски. Также были благоустроены двор и спортивная площадка.

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В Екатеринбурге в школе №106, где учился и которой сейчас помогает меценат и бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд»), открылась обновленная столовая. Ее ремонтировали с октября 2022 года и планировали презентовать в сентябре 2023-го, но в силу некоторых объективных обстоятельств сроки скорректировались. «Теперь для детей будет доступна столовая, площадь которой составляет 1291 квадратный метр, где смогут одновременно обедать 300 человек. В корпусе расположились обеденный зал, зона рукомойников, отельные санузлы для детей, учителей и инвалидов, кабинет диспетчера по питанию, производственные помещения», — рассказала URA.RU директор школы Марина Полякова. На открытии побывали сам Симановский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также сегодня с салютом и выступлением артистов и аниматоров открыли каток и большую елку. Посетить площадку может любой желающий — она работает с 15:00 до 21:00. Минувшей осенью в школе также преобразились учебные классы — в них установили интерактивные доски. Также были благоустроены двор и спортивная площадка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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