Главный фигурант дела о краже у Чубайса не признал вины

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет, палец у рта
Илья Сучков не признает вины в краже имущества Анатолия Чубайса (на фото) Фото:

Главный фигурант дела о краже у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Илья Сучков не признает своей вины. Об этом рассказал его адвокат Сергей Шанк.

«Сучков своей вины не признает», — передает слова Шанка РИА Новости. Подозреваемый подчеркнул, что обвинительное заключение не содержит достаточной информации о времени и месте совершения преступления, а также неясно, каким способом было совершено мошенничество.

Адвокат также отметил, что имущество, которое было похищено на территории жилого комплекса «Переделки» и принадлежало Чубайсу, являлось собственностью швейцарской компании. Документально подтверждено правомерное нахождение всех подозреваемых в пределах жилого комплекса и отсутствие согласованных показаний у заявителей и свидетелей, заключил Шанк.

В октябре Хамовнический суд Москвы приступил ко второй попытке рассмотрения дела, которое было возбуждено в 2016 году по заявлению Анатолия Чубайса. В числе фигурантов четверо лиц: бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Каждого из них обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере в зависимости от их роли в деле.

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Главный фигурант дела о краже у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Илья Сучков не признает своей вины. Об этом рассказал его адвокат Сергей Шанк. «Сучков своей вины не признает», — передает слова Шанка РИА Новости. Подозреваемый подчеркнул, что обвинительное заключение не содержит достаточной информации о времени и месте совершения преступления, а также неясно, каким способом было совершено мошенничество. Адвокат также отметил, что имущество, которое было похищено на территории жилого комплекса «Переделки» и принадлежало Чубайсу, являлось собственностью швейцарской компании. Документально подтверждено правомерное нахождение всех подозреваемых в пределах жилого комплекса и отсутствие согласованных показаний у заявителей и свидетелей, заключил Шанк. В октябре Хамовнический суд Москвы приступил ко второй попытке рассмотрения дела, которое было возбуждено в 2016 году по заявлению Анатолия Чубайса. В числе фигурантов четверо лиц: бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Каждого из них обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере в зависимости от их роли в деле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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