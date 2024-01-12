Главный фигурант дела о краже у Чубайса не признал вины

12 января 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Илья Сучков не признает вины в краже имущества Анатолия Чубайса (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный фигурант дела о краже у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Илья Сучков не признает своей вины. Об этом рассказал его адвокат Сергей Шанк. «Сучков своей вины не признает», — передает слова Шанка РИА Новости. Подозреваемый подчеркнул, что обвинительное заключение не содержит достаточной информации о времени и месте совершения преступления, а также неясно, каким способом было совершено мошенничество. Адвокат также отметил, что имущество, которое было похищено на территории жилого комплекса «Переделки» и принадлежало Чубайсу, являлось собственностью швейцарской компании. Документально подтверждено правомерное нахождение всех подозреваемых в пределах жилого комплекса и отсутствие согласованных показаний у заявителей и свидетелей, заключил Шанк. В октябре Хамовнический суд Москвы приступил ко второй попытке рассмотрения дела, которое было возбуждено в 2016 году по заявлению Анатолия Чубайса. В числе фигурантов четверо лиц: бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Каждого из них обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере в зависимости от их роли в деле.

Главный фигурант дела о краже у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Илья Сучков не признает своей вины. Об этом рассказал его адвокат Сергей Шанк. «Сучков своей вины не признает», — передает слова Шанка РИА Новости. Подозреваемый подчеркнул, что обвинительное заключение не содержит достаточной информации о времени и месте совершения преступления, а также неясно, каким способом было совершено мошенничество. Адвокат также отметил, что имущество, которое было похищено на территории жилого комплекса «Переделки» и принадлежало Чубайсу, являлось собственностью швейцарской компании. Документально подтверждено правомерное нахождение всех подозреваемых в пределах жилого комплекса и отсутствие согласованных показаний у заявителей и свидетелей, заключил Шанк. В октябре Хамовнический суд Москвы приступил ко второй попытке рассмотрения дела, которое было возбуждено в 2016 году по заявлению Анатолия Чубайса. В числе фигурантов четверо лиц: бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Каждого из них обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере в зависимости от их роли в деле.