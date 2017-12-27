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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:45  27 декабря 2017 0

Мстительные строители обокрали особняк Чубайса на 70 миллионов рублей

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс лишился бытовой техникиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс не досчитался в своем доме бытовой техники на сумму более 70 миллионов рублей. По одной из версий, жилище руководителя госкорпорации обокрали разъяренные строители.

Выяснилось, что ограбление произошло еще летом. Следователи считают, что организатором преступления выступил член партии ПАРНАС Муса Садаев: правоохранительные органы выяснили, что он связан с компанией, строившей особняк главы «Роснано». По завершению работ чиновник заплатил строителям меньше оговоренной суммы, после чего Садаев порекомендовал рабочим забрать в качестве компенсации телевизоры и оборудование для «умного дома».

По данным telegram-канала Mash, украденная техника позже была обнаружена в квартире Садаева. Расстроенный поведением строителей Чубайс в беседе со следователями заявил, что общая стоимость его дома в Переделкино составляет около 40 миллионов долларов.

Сергей Макеев
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