Депутат Кирьянов подтвердил готовность РФ судиться с Западом из-за активов

Россия готова судиться с Западом в связи с возможной конфискацией активов Центрального банка (ЦБ) РФ. Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.
«Россия готова к возможной судебной тяжбе из-за планов ряда стран Запада изъять активы ЦБ РФ», — передает слова Кирьянова «Лента.ру». Он добавил, что Россия всегда готова к судебным процессам в любой юрисдикции и активно будет протестовать против отчуждения собственности российских граждан и компаний. Он подчеркнул, что все соответствующие органы, такие как Генеральная прокуратура и Министерство юстиции, будут активно участвовать в этих судебных разбирательствах.
Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Это решение связывают с трудностями, которые Вашингтон испытывает в продолжении оказания финансовой помощи Киеву. В связи с этим Россия готовит судебный иск с целью предотвратить попытки США конфисковать замороженные активы Банка России.
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