Депутат Кирьянов подтвердил готовность РФ судиться с Западом из-за активов

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Открытый интерактивный форум "Защита поколений будущего" в Генеральной прокуратуре РФ. Москва, кирьянов артем
РФ будет судиться с Западом по поводу конфискации российских активов, заявил Артем Кирьянов Фото:

Россия готова судиться с Западом в связи с возможной конфискацией активов Центрального банка (ЦБ) РФ. Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

«Россия готова к возможной судебной тяжбе из-за планов ряда стран Запада изъять активы ЦБ РФ», — передает слова Кирьянова «Лента.ру». Он добавил, что Россия всегда готова к судебным процессам в любой юрисдикции и активно будет протестовать против отчуждения собственности российских граждан и компаний. Он подчеркнул, что все соответствующие органы, такие как Генеральная прокуратура и Министерство юстиции, будут активно участвовать в этих судебных разбирательствах.

Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Это решение связывают с трудностями, которые Вашингтон испытывает в продолжении оказания финансовой помощи Киеву. В связи с этим Россия готовит судебный иск с целью предотвратить попытки США конфисковать замороженные активы Банка России.

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Россия готова судиться с Западом в связи с возможной конфискацией активов Центрального банка (ЦБ) РФ. Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов. «Россия готова к возможной судебной тяжбе из-за планов ряда стран Запада изъять активы ЦБ РФ», — передает слова Кирьянова «Лента.ру». Он добавил, что Россия всегда готова к судебным процессам в любой юрисдикции и активно будет протестовать против отчуждения собственности российских граждан и компаний. Он подчеркнул, что все соответствующие органы, такие как Генеральная прокуратура и Министерство юстиции, будут активно участвовать в этих судебных разбирательствах. Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Это решение связывают с трудностями, которые Вашингтон испытывает в продолжении оказания финансовой помощи Киеву. В связи с этим Россия готовит судебный иск с целью предотвратить попытки США конфисковать замороженные активы Банка России. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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