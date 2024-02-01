Доля национальных валют в расчетах РФ и Киргизии в 2023 году превысила 88%

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Мишустин на встрече в Алматы подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором киргизских проектов Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым заявил о том, что в 2023 году доля национальных валют в межгосударственных взаиморасчетах между Россией и Киргизией превысила 88%. Встреча прошла 1 февраля в городе Алматы.

«Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В январе — ноябре прошлого года взаимный товарооборот вышел на уровень 285 млрд рублей. Доля национальных валют в межгосрасчетах превысила 88%», — отметил глава российского правительства. Видеозапись встречи размещена в телеграм-канале правительства России.

Мишустин подчеркнул, что такие показатели имеют особое значение для защиты торговли России и Киргизии от незаконных санкций Запада. Между двумя странами сложились тесные инвестиционные связи, Россия является самым крупным инвестором Киргизской Республики в различных областях, таких как: обрабатывающая промышленность, геологоразведка и добыча полезных ископаемых. Инвестиции со стороны России способствуют созданию в Киргизии новых рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия и Киргизия договорились о расчетах в национальных валютах. «Есть перспективы для дальнейшего роста. Активно переходим на национальные валюты», — заявил президент России в декабре 2023 года.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым заявил о том, что в 2023 году доля национальных валют в межгосударственных взаиморасчетах между Россией и Киргизией превысила 88%. Встреча прошла 1 февраля в городе Алматы. «Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В январе — ноябре прошлого года взаимный товарооборот вышел на уровень 285 млрд рублей. Доля национальных валют в межгосрасчетах превысила 88%», — отметил глава российского правительства. Видеозапись встречи размещена в телеграм-канале правительства России. Мишустин подчеркнул, что такие показатели имеют особое значение для защиты торговли России и Киргизии от незаконных санкций Запада. Между двумя странами сложились тесные инвестиционные связи, Россия является самым крупным инвестором Киргизской Республики в различных областях, таких как: обрабатывающая промышленность, геологоразведка и добыча полезных ископаемых. Инвестиции со стороны России способствуют созданию в Киргизии новых рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что Россия и Киргизия договорились о расчетах в национальных валютах. «Есть перспективы для дальнейшего роста. Активно переходим на национальные валюты», — заявил президент России в декабре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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