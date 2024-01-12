Бастрыкин взялся за дело о частной медицинской клинике в Тюменской области

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Клипарт. Магнитогорск, зубы, стоматолог, дантист, лечение зубов, лечение кариеса
По словам жительницы Тюменской области, в клинике ей оказали услугу ненадлежащего качества, после чего ее состояние здоровья ухудшилось Фото:

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в одной из частных стоматологических клиник Тюменской области. Это произошло из-за обращения жительницы, которая лечилась в этом медучреждении. Она написала, что ей оказали услугу ненадлежащего качества, после чего ее состояние здоровья ухудшилось, сообщает СК РФ.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг в одной из частных клиник Тюменской области. В средствах массовой информации размещено обращение, в котором жительница Тюменской области сообщает, что обратилась за лечением в одну из частных стоматологических клиник, где, по ее мнению, оказали услугу ненадлежащего качества, и состояние ее здоровья ухудшилось», — написано в telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что женщина на протяжении длительного времени пытается добиться справедливости. Сейчас СК России по Тюменской области проводится проверка.

В ноябре жители Тюмени пожаловались на изношенное оборудование в стоматологических поликлиниках и очереди на рентген. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что обновление инструментария проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены.

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в одной из частных стоматологических клиник Тюменской области. Это произошло из-за обращения жительницы, которая лечилась в этом медучреждении. Она написала, что ей оказали услугу ненадлежащего качества, после чего ее состояние здоровья ухудшилось, сообщает СК РФ. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг в одной из частных клиник Тюменской области. В средствах массовой информации размещено обращение, в котором жительница Тюменской области сообщает, что обратилась за лечением в одну из частных стоматологических клиник, где, по ее мнению, оказали услугу ненадлежащего качества, и состояние ее здоровья ухудшилось», — написано в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что женщина на протяжении длительного времени пытается добиться справедливости. Сейчас СК России по Тюменской области проводится проверка. В ноябре жители Тюмени пожаловались на изношенное оборудование в стоматологических поликлиниках и очереди на рентген. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что обновление инструментария проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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