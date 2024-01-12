Общество Выплаты и пенсии В Свердловской области 800 сирот получат жилье 13 января 2024 в 01:11 Размер текста - 17 + Сотни свердловских сирот обеспечат квартирами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Свердловской области утвердило программу по обеспечению жильем детей-сирот, согласно которой в 2024 году свыше 800 человек обретут крышу над головой. Сообщение об этом опубликовано на информационном портале Свердловской области. «Около трех миллиардов рублей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на обеспечение жильем детей-сирот в 2024 году. Благодаря этому свыше 800 человек до конца года будут обеспечены жильем», — указано в сообщении. Представитель комитета регионального заксобрания по социальной политике Леонид Хаютин ранее подчеркивал, что по информации министерства социальной политики Свердловской области, численность лиц, имеющих право на получение выплаты на приобретение жилья, составляет 1034 человека. Ориентировочный размер указанной выплаты на одного получателя будет около 3 млн 377 тысяч рублей. Правительство Свердловской области утвердило программу по обеспечению жильем детей-сирот, согласно которой в 2024 году свыше 800 человек обретут крышу над головой. Сообщение об этом опубликовано на информационном портале Свердловской области. «Около трех миллиардов рублей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на обеспечение жильем детей-сирот в 2024 году. Благодаря этому свыше 800 человек до конца года будут обеспечены жильем», — указано в сообщении. Представитель комитета регионального заксобрания по социальной политике Леонид Хаютин ранее подчеркивал, что по информации министерства социальной политики Свердловской области, численность лиц, имеющих право на получение выплаты на приобретение жилья, составляет 1034 человека. Ориентировочный размер указанной выплаты на одного получателя будет около 3 млн 377 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям