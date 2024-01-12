12 января 2024

В Свердловской области 800 сирот получат жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, квартира, новостройки, новая квартира
Сотни свердловских сирот обеспечат квартирами Фото:

Правительство Свердловской области утвердило программу по обеспечению жильем детей-сирот, согласно которой в 2024 году свыше 800 человек обретут крышу над головой. Сообщение об этом опубликовано на информационном портале Свердловской области.

«Около трех миллиардов рублей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на обеспечение жильем детей-сирот в 2024 году. Благодаря этому свыше 800 человек до конца года будут обеспечены жильем», — указано в сообщении.

Представитель комитета регионального заксобрания по социальной политике Леонид Хаютин ранее подчеркивал, что по информации министерства социальной политики Свердловской области, численность лиц, имеющих право на получение выплаты на приобретение жилья, составляет 1034 человека. Ориентировочный размер указанной выплаты на одного получателя будет около 3 млн 377 тысяч рублей.

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Правительство Свердловской области утвердило программу по обеспечению жильем детей-сирот, согласно которой в 2024 году свыше 800 человек обретут крышу над головой. Сообщение об этом опубликовано на информационном портале Свердловской области. «Около трех миллиардов рублей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на обеспечение жильем детей-сирот в 2024 году. Благодаря этому свыше 800 человек до конца года будут обеспечены жильем», — указано в сообщении. Представитель комитета регионального заксобрания по социальной политике Леонид Хаютин ранее подчеркивал, что по информации министерства социальной политики Свердловской области, численность лиц, имеющих право на получение выплаты на приобретение жилья, составляет 1034 человека. Ориентировочный размер указанной выплаты на одного получателя будет около 3 млн 377 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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