В ЕП собрали подписи ради лишения Орбана права голоса в Совете ЕС

13 января 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Депутат ЕП собрал 120 подписей, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Европарламенте (ЕП) собрали 120 необходимых подписей под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил депутат Европарламента, инициатор соответствующей петиции Петри Сарвамаа. «Подписи собраны! Мы на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен разных партийных линий и из нескольких государств-членов», — написал Сарвамаа в социальной сети Х. Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Основанием для наказания стал отказ Венгрии одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине, передает телеканал 360.

В Европарламенте (ЕП) собрали 120 необходимых подписей под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил депутат Европарламента, инициатор соответствующей петиции Петри Сарвамаа. «Подписи собраны! Мы на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен разных партийных линий и из нескольких государств-членов», — написал Сарвамаа в социальной сети Х. Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Основанием для наказания стал отказ Венгрии одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине, передает телеканал 360.