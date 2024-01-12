12 января 2024

В ЕП собрали подписи ради лишения Орбана права голоса в Совете ЕС

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Депутат ЕП собрал 120 подписей, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС Фото:

В Европарламенте (ЕП) собрали 120 необходимых подписей под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил депутат Европарламента, инициатор соответствующей петиции Петри Сарвамаа.

«Подписи собраны! Мы на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен разных партийных линий и из нескольких государств-членов», — написал Сарвамаа в социальной сети Х.

Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Основанием для наказания стал отказ Венгрии одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине, передает телеканал 360.

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В Европарламенте (ЕП) собрали 120 необходимых подписей под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил депутат Европарламента, инициатор соответствующей петиции Петри Сарвамаа. «Подписи собраны! Мы на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен разных партийных линий и из нескольких государств-членов», — написал Сарвамаа в социальной сети Х. Венгрию могут лишить права голоса в ЕС. Основанием для наказания стал отказ Венгрии одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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