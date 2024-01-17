Глава Ространснадзора рассказал, как изменилась аварийность в РФ за год

Ространснадзор заявил о снижении погибших в авариях в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заслушал доклад главы Ространснадзора о снижении аварийности Фото:

В России в 2023 году снизилась аварийность практически на всех видах транспорта. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Он отметил, что число погибших при таких происшествиях значительно уменьшилось.

«В настоящее время отмечается снижение аварийности практически на всех видах транспорта. В сфере воздушного транспорта — на 36%, на водном и железнодорожном транспорте — почти на 20%», — рассказал Басаргин на встрече с главой правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава Ространснадзора также отметил, что на 16% стало меньше автомобильных ДТП со смертельными исходами, а число погибших в авиаавариях сократилось на 30%.

Достичь высокой безопасности транспорта удалось благодаря проведению надзорных мероприятий. В планах, по словам Басаргина, еще 226 проверок, а также различные мероприятия по профилактике.

Мишустин акцентировал внимание Басаргина на том, что президент России Владимир Путин считает развитие транспортной инфраструктуры залогом новых возможностей для граждан, бизнеса. В этой связи, по его словам, деятельность Ространснадзора по предотвращению аварий и несчастных случаев имеет особое значение.

Ранее URA.RU писало, что у правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», а также монтаж камер на опасных участках.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России в 2023 году снизилась аварийность практически на всех видах транспорта. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Он отметил, что число погибших при таких происшествиях значительно уменьшилось. «В настоящее время отмечается снижение аварийности практически на всех видах транспорта. В сфере воздушного транспорта — на 36%, на водном и железнодорожном транспорте — почти на 20%», — рассказал Басаргин на встрече с главой правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава Ространснадзора также отметил, что на 16% стало меньше автомобильных ДТП со смертельными исходами, а число погибших в авиаавариях сократилось на 30%. Достичь высокой безопасности транспорта удалось благодаря проведению надзорных мероприятий. В планах, по словам Басаргина, еще 226 проверок, а также различные мероприятия по профилактике. Мишустин акцентировал внимание Басаргина на том, что президент России Владимир Путин считает развитие транспортной инфраструктуры залогом новых возможностей для граждан, бизнеса. В этой связи, по его словам, деятельность Ространснадзора по предотвращению аварий и несчастных случаев имеет особое значение. Ранее URA.RU писало, что у правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», а также монтаж камер на опасных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...