Глава Ространснадзора рассказал, как изменилась аварийность в РФ за год

Ространснадзор заявил о снижении погибших в авариях в 2023 году

17 января 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заслушал доклад главы Ространснадзора о снижении аварийности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в 2023 году снизилась аварийность практически на всех видах транспорта. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Он отметил, что число погибших при таких происшествиях значительно уменьшилось. «В настоящее время отмечается снижение аварийности практически на всех видах транспорта. В сфере воздушного транспорта — на 36%, на водном и железнодорожном транспорте — почти на 20%», — рассказал Басаргин на встрече с главой правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава Ространснадзора также отметил, что на 16% стало меньше автомобильных ДТП со смертельными исходами, а число погибших в авиаавариях сократилось на 30%. Достичь высокой безопасности транспорта удалось благодаря проведению надзорных мероприятий. В планах, по словам Басаргина, еще 226 проверок, а также различные мероприятия по профилактике. Мишустин акцентировал внимание Басаргина на том, что президент России Владимир Путин считает развитие транспортной инфраструктуры залогом новых возможностей для граждан, бизнеса. В этой связи, по его словам, деятельность Ространснадзора по предотвращению аварий и несчастных случаев имеет особое значение. Ранее URA.RU писало, что у правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», а также монтаж камер на опасных участках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в 2023 году снизилась аварийность практически на всех видах транспорта. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Он отметил, что число погибших при таких происшествиях значительно уменьшилось. «В настоящее время отмечается снижение аварийности практически на всех видах транспорта. В сфере воздушного транспорта — на 36%, на водном и железнодорожном транспорте — почти на 20%», — рассказал Басаргин на встрече с главой правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава Ространснадзора также отметил, что на 16% стало меньше автомобильных ДТП со смертельными исходами, а число погибших в авиаавариях сократилось на 30%. Достичь высокой безопасности транспорта удалось благодаря проведению надзорных мероприятий. В планах, по словам Басаргина, еще 226 проверок, а также различные мероприятия по профилактике. Мишустин акцентировал внимание Басаргина на том, что президент России Владимир Путин считает развитие транспортной инфраструктуры залогом новых возможностей для граждан, бизнеса. В этой связи, по его словам, деятельность Ространснадзора по предотвращению аварий и несчастных случаев имеет особое значение. Ранее URA.RU писало, что у правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», а также монтаж камер на опасных участках.