08 октября 2023

Правительство намерено снизить число ДТП на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Разметка пешеходного перехода. Челябинск, пешеходный переход, дорожники, дорожная разметка
Правительство России придумало план как снизить аварийность на дорогах Фото:

У правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», монтаж камер на опасных участках. Информация об этом содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«План по снижению аварийности на дорогах предусматривает обустройство пешеходных переходов, совмещенных с „лежачими полицейскими“. Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Также появятся дополнительные шумовые полосы на дорогах при подъезде к поворотам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол правительственной комиссии.

Подводя итоги заседания глава комиссии зампред правительства Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД разработать планы по снижению аварийности. В этих планах предстоит указать сроки реализации и источники финансирования.

Также в планах уделяется внимание проблеме выезда на встречную полосу и установке камер видеонаблюдения на опасных участках дорог. До 1 мая Минтранс, Росавтодор и «Автодор» будут работать над технологией нанесения временной дорожной разметки в межсезонье.

Ранее Минтранс предлагал использовать беспилотные машины на российских дорогах, чтобы снизить количество смертей в результате ДТП. Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планировался к реализации на трассе М-11.

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У правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», монтаж камер на опасных участках. Информация об этом содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «План по снижению аварийности на дорогах предусматривает обустройство пешеходных переходов, совмещенных с „лежачими полицейскими“. Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Также появятся дополнительные шумовые полосы на дорогах при подъезде к поворотам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол правительственной комиссии. Подводя итоги заседания глава комиссии зампред правительства Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД разработать планы по снижению аварийности. В этих планах предстоит указать сроки реализации и источники финансирования. Также в планах уделяется внимание проблеме выезда на встречную полосу и установке камер видеонаблюдения на опасных участках дорог. До 1 мая Минтранс, Росавтодор и «Автодор» будут работать над технологией нанесения временной дорожной разметки в межсезонье. Ранее Минтранс предлагал использовать беспилотные машины на российских дорогах, чтобы снизить количество смертей в результате ДТП. Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планировался к реализации на трассе М-11.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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