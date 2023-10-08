Правительство намерено снизить число ДТП на дорогах

У правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», монтаж камер на опасных участках. Информация об этом содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
«План по снижению аварийности на дорогах предусматривает обустройство пешеходных переходов, совмещенных с „лежачими полицейскими“. Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Также появятся дополнительные шумовые полосы на дорогах при подъезде к поворотам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол правительственной комиссии.
Подводя итоги заседания глава комиссии зампред правительства Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД разработать планы по снижению аварийности. В этих планах предстоит указать сроки реализации и источники финансирования.
Также в планах уделяется внимание проблеме выезда на встречную полосу и установке камер видеонаблюдения на опасных участках дорог. До 1 мая Минтранс, Росавтодор и «Автодор» будут работать над технологией нанесения временной дорожной разметки в межсезонье.
Ранее Минтранс предлагал использовать беспилотные машины на российских дорогах, чтобы снизить количество смертей в результате ДТП. Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планировался к реализации на трассе М-11.
У правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», монтаж камер на опасных участках. Информация об этом содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «План по снижению аварийности на дорогах предусматривает обустройство пешеходных переходов, совмещенных с „лежачими полицейскими“. Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Также появятся дополнительные шумовые полосы на дорогах при подъезде к поворотам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол правительственной комиссии. Подводя итоги заседания глава комиссии зампред правительства Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД разработать планы по снижению аварийности. В этих планах предстоит указать сроки реализации и источники финансирования. Также в планах уделяется внимание проблеме выезда на встречную полосу и установке камер видеонаблюдения на опасных участках дорог. До 1 мая Минтранс, Росавтодор и «Автодор» будут работать над технологией нанесения временной дорожной разметки в межсезонье. Ранее Минтранс предлагал использовать беспилотные машины на российских дорогах, чтобы снизить количество смертей в результате ДТП. Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планировался к реализации на трассе М-11.