Правительство намерено снизить число ДТП на дорогах

09 октября 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Правительство России придумало план как снизить аварийность на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», монтаж камер на опасных участках. Информация об этом содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «План по снижению аварийности на дорогах предусматривает обустройство пешеходных переходов, совмещенных с „лежачими полицейскими“. Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Также появятся дополнительные шумовые полосы на дорогах при подъезде к поворотам», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на протокол правительственной комиссии. Подводя итоги заседания глава комиссии зампред правительства Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД разработать планы по снижению аварийности. В этих планах предстоит указать сроки реализации и источники финансирования. Также в планах уделяется внимание проблеме выезда на встречную полосу и установке камер видеонаблюдения на опасных участках дорог. До 1 мая Минтранс, Росавтодор и «Автодор» будут работать над технологией нанесения временной дорожной разметки в межсезонье. Ранее Минтранс предлагал использовать беспилотные машины на российских дорогах, чтобы снизить количество смертей в результате ДТП. Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планировался к реализации на трассе М-11. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У правительства России есть план по снижению аварийности на дорогах. Он включает в себя установку светофоров, «лежачих полицейских», монтаж камер на опасных участках. Информация об этом содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «План по снижению аварийности на дорогах предусматривает обустройство пешеходных переходов, совмещенных с „лежачими полицейскими“. Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Также появятся дополнительные шумовые полосы на дорогах при подъезде к поворотам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол правительственной комиссии. Подводя итоги заседания глава комиссии зампред правительства Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД разработать планы по снижению аварийности. В этих планах предстоит указать сроки реализации и источники финансирования. Также в планах уделяется внимание проблеме выезда на встречную полосу и установке камер видеонаблюдения на опасных участках дорог. До 1 мая Минтранс, Росавтодор и «Автодор» будут работать над технологией нанесения временной дорожной разметки в межсезонье. Ранее Минтранс предлагал использовать беспилотные машины на российских дорогах, чтобы снизить количество смертей в результате ДТП. Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планировался к реализации на трассе М-11.