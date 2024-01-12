В некоторых городах ЯНАО школьники первой смены не пойдут на уроки из-за морозов

13 января 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Во многих городах ЯНао объявлены актировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Информацию опубликовал телеканал «Вектор». «Температура: -39 градусов, скорость ветра: 2-4 метра в секунду, атмосферное давление: 744 милиметров. Актировка: 1-9 класс», — говорится в сообщении. Также в школу не пойдут дети, поживающие в городах: Муравленко (1-9 классы), Надым (1-11 классы), Новый Уренгой (1-11 классы), Ноябрьск (1-6 классы) и Тарко-Сале (1-8 классы). В Сургуте и Лабытнангах температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.

В Губкинском (ЯНАО) отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Информацию опубликовал телеканал «Вектор». «Температура: -39 градусов, скорость ветра: 2-4 метра в секунду, атмосферное давление: 744 милиметров. Актировка: 1-9 класс», — говорится в сообщении. Также в школу не пойдут дети, поживающие в городах: Муравленко (1-9 классы), Надым (1-11 классы), Новый Уренгой (1-11 классы), Ноябрьск (1-6 классы) и Тарко-Сале (1-8 классы). В Сургуте и Лабытнангах температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.