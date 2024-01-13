Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом увеличилась в 50 раз. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, склад, огонь, пожарный
Площадь возгорания склада составляет 50 тысяч квадратных метров Фото:

Площадь возгорания склада Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом увеличилась в 50 раз. Тем самым она составляет 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», — отметили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. На месте работают уже 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. В настоящий момент людей эвакуируют из помещения, передает Пятый канал.

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Площадь возгорания склада Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом увеличилась в 50 раз. Тем самым она составляет 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. «Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», — отметили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. На месте работают уже 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. В настоящий момент людей эвакуируют из помещения, передает Пятый канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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