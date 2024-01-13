Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом увеличилась в 50 раз. Видео

13 января 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Площадь возгорания склада составляет 50 тысяч квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU Площадь возгорания склада Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом увеличилась в 50 раз. Тем самым она составляет 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. «Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», — отметили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. На месте работают уже 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. В настоящий момент людей эвакуируют из помещения, передает Пятый канал.

Площадь возгорания склада Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом увеличилась в 50 раз. Тем самым она составляет 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. «Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», — отметили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. На месте работают уже 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. В настоящий момент людей эвакуируют из помещения, передает Пятый канал.