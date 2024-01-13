Площадь возгорания склада составляет 50 тысяч квадратных метров
Площадь возгорания склада Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом увеличилась в 50 раз. Тем самым она составляет 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.
«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», — отметили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. На месте работают уже 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. В настоящий момент людей эвакуируют из помещения, передает Пятый канал.
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