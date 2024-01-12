Военнослужащие из зоны спецоперации поздравили журналистов Тюменской области с профессиональным праздником. Видеопоздравление размещено на официальной странице правительства региона в соцсети.
«Росгвардейцы и участники СВО поздравили тюменских журналистов с праздником. Бойцы ко Дню российской печати записали видео из зоны проведения спецоперации», — сообщается в telegram-канале тюменский властей.
Участники СВО благодарят представителей СМИ за мужество и героизм на передовой. Военные корреспонденты, выполняя свой долг, нередко становятся жертвами обстрелов и погибают на передовой.
День российской печати отмечается 13 января. С профессиональным праздником журналистов поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Он отметил, что несмотря на серьезную трансформацию медиасферы, неизменным осталось умение понимать и передавать настроения людей, их проблемы и чаяния.
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