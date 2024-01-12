12 января 2024

Полпред Якушев и губернатор Куйвашев поздравили свердловских журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, куйвашев евгений, якушев владимир
Владимир Якушев и Евгений Куйвашев выделили профессионализм журналистов Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили свердловских журналистов с Днем российской печати. Поздравления появились на сайте информполитики региона.

«Уважаемые журналисты, работники редакций, полиграфисты, издатели, ветераны профессии! Поздравляю вас с Днем российской печати! Медиасфера за последние десятилетия пережила несколько серьезных трансформаций. Это потребовало от журналистов новых компетенций, форматов подачи информации. Но главное осталось неизменным — это умение понимать и передавать настроения людей, их проблемы и чаяния», — сказал Якушев, поблагодарив журналистов за их работу.

По словам Куйвашева, о профессионализме уральских СМИ говорит интерес и большое доверие аудитории. «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, сил и энергии для новых успехов!» — добавил губернатор.

Ранее Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред УрФО выделил основательность специалистов, благодаря которой удается добиваться качественного исполнения обязанностей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили свердловских журналистов с Днем российской печати. Поздравления появились на сайте информполитики региона. «Уважаемые журналисты, работники редакций, полиграфисты, издатели, ветераны профессии! Поздравляю вас с Днем российской печати! Медиасфера за последние десятилетия пережила несколько серьезных трансформаций. Это потребовало от журналистов новых компетенций, форматов подачи информации. Но главное осталось неизменным — это умение понимать и передавать настроения людей, их проблемы и чаяния», — сказал Якушев, поблагодарив журналистов за их работу. По словам Куйвашева, о профессионализме уральских СМИ говорит интерес и большое доверие аудитории. «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, сил и энергии для новых успехов!» — добавил губернатор. Ранее Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред УрФО выделил основательность специалистов, благодаря которой удается добиваться качественного исполнения обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...