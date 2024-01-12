Полпред Якушев и губернатор Куйвашев поздравили свердловских журналистов

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили свердловских журналистов с Днем российской печати. Поздравления появились на сайте информполитики региона.
«Уважаемые журналисты, работники редакций, полиграфисты, издатели, ветераны профессии! Поздравляю вас с Днем российской печати! Медиасфера за последние десятилетия пережила несколько серьезных трансформаций. Это потребовало от журналистов новых компетенций, форматов подачи информации. Но главное осталось неизменным — это умение понимать и передавать настроения людей, их проблемы и чаяния», — сказал Якушев, поблагодарив журналистов за их работу.
По словам Куйвашева, о профессионализме уральских СМИ говорит интерес и большое доверие аудитории. «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, сил и энергии для новых успехов!» — добавил губернатор.
Ранее Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред УрФО выделил основательность специалистов, благодаря которой удается добиваться качественного исполнения обязанностей.
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