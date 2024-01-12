Общество Полпред Якушев и губернатор Куйвашев поздравили свердловских журналистов 13 января 2024 в 10:36 Размер текста - 17 + Владимир Якушев и Евгений Куйвашев выделили профессионализм журналистов Фото: Размик Закарян © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили свердловских журналистов с Днем российской печати. Поздравления появились на сайте информполитики региона. «Уважаемые журналисты, работники редакций, полиграфисты, издатели, ветераны профессии! Поздравляю вас с Днем российской печати! Медиасфера за последние десятилетия пережила несколько серьезных трансформаций. Это потребовало от журналистов новых компетенций, форматов подачи информации. Но главное осталось неизменным — это умение понимать и передавать настроения людей, их проблемы и чаяния», — сказал Якушев, поблагодарив журналистов за их работу. По словам Куйвашева, о профессионализме уральских СМИ говорит интерес и большое доверие аудитории. «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, сил и энергии для новых успехов!» — добавил губернатор. Ранее Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред УрФО выделил основательность специалистов, благодаря которой удается добиваться качественного исполнения обязанностей. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили свердловских журналистов с Днем российской печати. Поздравления появились на сайте информполитики региона. «Уважаемые журналисты, работники редакций, полиграфисты, издатели, ветераны профессии! Поздравляю вас с Днем российской печати! Медиасфера за последние десятилетия пережила несколько серьезных трансформаций. Это потребовало от журналистов новых компетенций, форматов подачи информации. Но главное осталось неизменным — это умение понимать и передавать настроения людей, их проблемы и чаяния», — сказал Якушев, поблагодарив журналистов за их работу. По словам Куйвашева, о профессионализме уральских СМИ говорит интерес и большое доверие аудитории. «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, сил и энергии для новых успехов!» — добавил губернатор. Ранее Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред УрФО выделил основательность специалистов, благодаря которой удается добиваться качественного исполнения обязанностей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям