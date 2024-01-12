Власти ХМАО назвали даты предвыборного поквартирного обхода губернатора. Фото

Губернатор ХМАО и члены УИК обойдут квартиры югорчан в феврале и марте

13 января 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО и сотрудники УИК обойдут квартиры югорчан перед выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова совместно со специалистами избиркома будут лично информировать жителей югорский муниципалитетов о кандидатах и формах голосования на президентских выборах с 17 февраля по 7 марта. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики округа. «Специалисты избиркома лично проинформируют жителей округа о кандидатах и формах голосования. Присоединится к обходу по квартирам избирателей и губернатор округа Наталья Комарова. С 17 февраля по 7 марта сотрудники участковых избирательных комиссий совершат обход квартир и домов югорчан и расскажут им обо всех деталях предстоящих выборов президента: датах, времени, местах и формах голосования», — прокомментировали в ведомстве. В это же время специалисты будут принимать заявления о голосовании на дому от маломобильных югорчан. В обходе планируется задействовать около 3 000 сотрудников УИК, перед которыми стоит задача охватить жителей всех населенных пунктов округа. Предусмотрена специальная форма одежды: шарф, фирменный бейдж. Этот новый федеральный проект получил название «ИнформУИК», для него разработано мобильное ПО, которое должно облегчить работу председателям избиркомов. Кроме того, в округе начались семинары для организаторов избирательного процесса, которые закончатся обязательным тестированием. «Главная задача проекта — информировать югорчан о выборах, выстроить более тесный контакт с избирателями, рассказать о кандидатах, ответить на вопросы. Конечно, во время обучения уделяем внимание и тому, как вести беседу, быть максимально тактичным при разговоре с жителями», — пояснил глава окружного ИК Денис Корнеев. Департамент подтвердил участие главы региона в поквартирном обходе. Комарова лично выразила желание присоединиться к бригадам УИК не только в окружной столице, но и в остальных муниципальных образованиях. «Особенности этого выборного цикла состоят в том, что негативное внешнее давление будет проявляться в самых разных технологиях. Важно, чтобы сотрудники избирательных комиссий были подготовлены к таким проявлениям и знали, как с ними обходиться», — отметила губернатор, заверив, что правительство сделает все возможное для эффективной организации работы комиссий. Ранее URA.RU писало о том, что Комарова совместно с членами УИК будет участвовать в поквартирном обходе жителей Югры. Этот PR-ход позволит привлечь дополнительных участников к выборам президента России. Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с участниками предвыборного образовательного семинара Фото: департамент внутренней политики ХМАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова совместно со специалистами избиркома будут лично информировать жителей югорский муниципалитетов о кандидатах и формах голосования на президентских выборах с 17 февраля по 7 марта. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики округа. «Специалисты избиркома лично проинформируют жителей округа о кандидатах и формах голосования. Присоединится к обходу по квартирам избирателей и губернатор округа Наталья Комарова. С 17 февраля по 7 марта сотрудники участковых избирательных комиссий совершат обход квартир и домов югорчан и расскажут им обо всех деталях предстоящих выборов президента: датах, времени, местах и формах голосования», — прокомментировали в ведомстве. В это же время специалисты будут принимать заявления о голосовании на дому от маломобильных югорчан. В обходе планируется задействовать около 3 000 сотрудников УИК, перед которыми стоит задача охватить жителей всех населенных пунктов округа. Предусмотрена специальная форма одежды: шарф, фирменный бейдж. Этот новый федеральный проект получил название «ИнформУИК», для него разработано мобильное ПО, которое должно облегчить работу председателям избиркомов. Кроме того, в округе начались семинары для организаторов избирательного процесса, которые закончатся обязательным тестированием. «Главная задача проекта — информировать югорчан о выборах, выстроить более тесный контакт с избирателями, рассказать о кандидатах, ответить на вопросы. Конечно, во время обучения уделяем внимание и тому, как вести беседу, быть максимально тактичным при разговоре с жителями», — пояснил глава окружного ИК Денис Корнеев. Департамент подтвердил участие главы региона в поквартирном обходе. Комарова лично выразила желание присоединиться к бригадам УИК не только в окружной столице, но и в остальных муниципальных образованиях. «Особенности этого выборного цикла состоят в том, что негативное внешнее давление будет проявляться в самых разных технологиях. Важно, чтобы сотрудники избирательных комиссий были подготовлены к таким проявлениям и знали, как с ними обходиться», — отметила губернатор, заверив, что правительство сделает все возможное для эффективной организации работы комиссий. Ранее URA.RU писало о том, что Комарова совместно с членами УИК будет участвовать в поквартирном обходе жителей Югры. Этот PR-ход позволит привлечь дополнительных участников к выборам президента России.