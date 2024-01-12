Губернатор ХМАО будет лично агитировать югорчан прийти на выборы президента

Губернатор ХМАО Наталья Комарова совместно с членами УИК будет вовлекать избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ХМАО Комарова устроит югорчанам предвыборный поквартирный обход. Об этом сообщил неофициальный telegram-рупор властей округа «5-й этаж». Авторы канала пишут, что глава региона совместно с членами УИК будет вовлекать избирателей и лично рассказывать им о важности президентских выборов.

«Ожидается максимальное вовлечение губернатора во все проекты избирательной кампании. Среди них — поквартирные обходы югорчан совместно с сотрудниками УИК. В ходе таких визитов глава региона расскажет землякам о важности предстоящего политического события и лично попросит принять в нем участие», — указано в публикации.

Источники URA.RU в югорском политическом истеблишменте заявляют, что поквартирный обход губернатора — это PR-инновация, и такого раньше в ХМАО не было. Политическим старожилам удалось вспомнить похожую историю, случившуюся накануне выборов в Госдуму в 2021 году, когда Комарова зашла в рандомную квартиру одного из югорских муниципалитетов и побеседовала с жильцами. Но это был единичный случай, и с ней членов УИК в тот момент не было. «Возможно, политтехнологи вспомнили об этом и решили использовать удачный прием, расширив его формат», — сообщает инсайдер.

Получить оперативный комментарий департамента внутренней политики ХМАО на момент публикации не удалось. В ведомство направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU писало о грядущей пресс-конференции губернатора. Глава Югры планирует встретиться с журналистами 29 февраля.