Губернатор ХМАО будет лично агитировать югорчан прийти на выборы президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова совместно с членами УИК будет вовлекать избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ХМАО Комарова устроит югорчанам предвыборный поквартирный обход. Об этом сообщил неофициальный telegram-рупор властей округа «5-й этаж». Авторы канала пишут, что глава региона совместно с членами УИК будет вовлекать избирателей и лично рассказывать им о важности президентских выборов.

«Ожидается максимальное вовлечение губернатора во все проекты избирательной кампании. Среди них — поквартирные обходы югорчан совместно с сотрудниками УИК. В ходе таких визитов глава региона расскажет землякам о важности предстоящего политического события и лично попросит принять в нем участие», — указано в публикации.

Источники URA.RU в югорском политическом истеблишменте заявляют, что поквартирный обход губернатора — это PR-инновация, и такого раньше в ХМАО не было. Политическим старожилам удалось вспомнить похожую историю, случившуюся накануне выборов в Госдуму в 2021 году, когда Комарова зашла в рандомную квартиру одного из югорских муниципалитетов и побеседовала с жильцами. Но это был единичный случай, и с ней членов УИК в тот момент не было. «Возможно, политтехнологи вспомнили об этом и решили использовать удачный прием, расширив его формат», — сообщает инсайдер.

Получить оперативный комментарий департамента внутренней политики ХМАО на момент публикации не удалось. В ведомство направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU писало о грядущей пресс-конференции губернатора. Глава Югры планирует встретиться с журналистами 29 февраля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Комарова устроит югорчанам предвыборный поквартирный обход. Об этом сообщил неофициальный telegram-рупор властей округа «5-й этаж». Авторы канала пишут, что глава региона совместно с членами УИК будет вовлекать избирателей и лично рассказывать им о важности президентских выборов. «Ожидается максимальное вовлечение губернатора во все проекты избирательной кампании. Среди них — поквартирные обходы югорчан совместно с сотрудниками УИК. В ходе таких визитов глава региона расскажет землякам о важности предстоящего политического события и лично попросит принять в нем участие», — указано в публикации. Источники URA.RU в югорском политическом истеблишменте заявляют, что поквартирный обход губернатора — это PR-инновация, и такого раньше в ХМАО не было. Политическим старожилам удалось вспомнить похожую историю, случившуюся накануне выборов в Госдуму в 2021 году, когда Комарова зашла в рандомную квартиру одного из югорских муниципалитетов и побеседовала с жильцами. Но это был единичный случай, и с ней членов УИК в тот момент не было. «Возможно, политтехнологи вспомнили об этом и решили использовать удачный прием, расширив его формат», — сообщает инсайдер. Получить оперативный комментарий департамента внутренней политики ХМАО на момент публикации не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. Ранее URA.RU писало о грядущей пресс-конференции губернатора. Глава Югры планирует встретиться с журналистами 29 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...