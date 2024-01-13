Галкина* оштрафовали в Дубае на 2,4 млн рублей после его слов о России

13 января 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Максим Галкин обещал убрать высказывания о РФ Фото: Андрей Любимов / АГН Москва Шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) оштрафовали в Дубае на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей) из-за его высказываний о РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В руки госоргана DTCM (этакий Роскомнадзор) попала запись с выступления Галкина в Дубае в 2023-м. <…> Высказывания об РФ <…> не понравились DTCM», — говорится в сообщении. По данным канала, Галкин получил штраф в размере 100 тысяч дирхам в 2023 году. Отмечается, что артист дал обещание убрать высказывания о РФ, однако не сделал этого. Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) по статье о фейках об армии РФ. Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь Галкина к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию ВС России, передает телеканал 360. * Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) оштрафовали в Дубае на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей) из-за его высказываний о РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В руки госоргана DTCM (этакий Роскомнадзор) попала запись с выступления Галкина в Дубае в 2023-м. <…> Высказывания об РФ <…> не понравились DTCM», — говорится в сообщении. По данным канала, Галкин получил штраф в размере 100 тысяч дирхам в 2023 году. Отмечается, что артист дал обещание убрать высказывания о РФ, однако не сделал этого. Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) по статье о фейках об армии РФ. Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь Галкина к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию ВС России, передает телеканал 360. * Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.