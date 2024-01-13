Галкина* оштрафовали в Дубае на 2,4 млн рублей после его слов о России

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Максим Галкин обещал убрать высказывания о РФ Фото:

Шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) оштрафовали в Дубае на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей) из-за его высказываний о РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«В руки госоргана DTCM (этакий Роскомнадзор) попала запись с выступления Галкина в Дубае в 2023-м. <…> Высказывания об РФ <…> не понравились DTCM», — говорится в сообщении.

По данным канала, Галкин получил штраф в размере 100 тысяч дирхам в 2023 году. Отмечается, что артист дал обещание убрать высказывания о РФ, однако не сделал этого.

Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) по статье о фейках об армии РФ. Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь Галкина к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию ВС России, передает телеканал 360.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

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Шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) оштрафовали в Дубае на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей) из-за его высказываний о РФ. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В руки госоргана DTCM (этакий Роскомнадзор) попала запись с выступления Галкина в Дубае в 2023-м. <…> Высказывания об РФ <…> не понравились DTCM», — говорится в сообщении. По данным канала, Галкин получил штраф в размере 100 тысяч дирхам в 2023 году. Отмечается, что артист дал обещание убрать высказывания о РФ, однако не сделал этого. Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) по статье о фейках об армии РФ. Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь Галкина к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию ВС России, передает телеканал 360. * Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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