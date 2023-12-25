25 декабря 2023

СК отказался возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* за фейки против ВС РФ

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Источники уточнили, что дело Пугачевой и Галкина (признан иноагентом) вернули в ГУ МВД Москвы Фото:

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) по статье о фейках об армии России. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«СК не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина по статье о фейках против российской армии», — рассказали источники ТАСС. Они уточнили, что дело вернули в столичное ГУ МВД.

В 2022 году Аллу Пугачеву уже хотели проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Тогда в органы обратилась жительница Подмосковья, которая заявила, что певица оскорбляет вооруженные силы страны.

* Артист Максим Галкин признан иноагентом в РФ

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Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) по статье о фейках об армии России. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «СК не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина по статье о фейках против российской армии», — рассказали источники ТАСС. Они уточнили, что дело вернули в столичное ГУ МВД. В 2022 году Аллу Пугачеву уже хотели проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Тогда в органы обратилась жительница Подмосковья, которая заявила, что певица оскорбляет вооруженные силы страны. * Артист Максим Галкин признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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