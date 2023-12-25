СК отказался возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* за фейки против ВС РФ

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) по статье о фейках об армии России. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«СК не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина по статье о фейках против российской армии», — рассказали источники ТАСС. Они уточнили, что дело вернули в столичное ГУ МВД.
В 2022 году Аллу Пугачеву уже хотели проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Тогда в органы обратилась жительница Подмосковья, которая заявила, что певица оскорбляет вооруженные силы страны.
* Артист Максим Галкин признан иноагентом в РФ
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