12 января 2024

В Екатеринбурге таинственно пропал 27-летний парень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Поиски Кирилла Лаврентьева начались 12 января Фото:

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга 12 января вышел из дома и не вернулся 27-летний Кирилл Лаврентьев. Его поиском занялись спасатели, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Кирилл Лаврентьев 1996 года рождения. Мужчина вышел из дома в Солнечном микрорайоне и не вернулся. Сейчас он может находиться в вашем районе или городе. Приметы: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, серые спортивные штаны, темно-коричневые зимние ботинки, темно-зеленую шапку», — пишут в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».

По словам супруги пропавшего Киры, в последнее время Лаврентьев замыкался в себе, находясь в задумчивом состоянии. «Как будто он планировал уйти», — отметила она в беседе с URA.RU.

Сообщить информацию о Кирилле можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Екатерина 8(953)053-04-83. В поисковом отряде нуждаются в помощи добровольцев.

Обновлено в 18:47.

К поискам присоединились силовики. «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8(343)294-14-94 или 02 (102 по мобильному).

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В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга 12 января вышел из дома и не вернулся 27-летний Кирилл Лаврентьев. Его поиском занялись спасатели, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Кирилл Лаврентьев 1996 года рождения. Мужчина вышел из дома в Солнечном микрорайоне и не вернулся. Сейчас он может находиться в вашем районе или городе. Приметы: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, серые спортивные штаны, темно-коричневые зимние ботинки, темно-зеленую шапку», — пишут в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте». По словам супруги пропавшего Киры, в последнее время Лаврентьев замыкался в себе, находясь в задумчивом состоянии. «Как будто он планировал уйти», — отметила она в беседе с URA.RU. Сообщить информацию о Кирилле можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Екатерина 8(953)053-04-83. В поисковом отряде нуждаются в помощи добровольцев. Обновлено в 18:47. К поискам присоединились силовики. «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8(343)294-14-94 или 02 (102 по мобильному).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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