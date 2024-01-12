12 января 2024

В Кургане досрочно открыли улицу в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дорожный знак, ремонт дороги
Улицу открыли после аварийного ремонта Фото:

Улицу Володарского в Кургане досрочно открыли после аварийного ремонта водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза».

«Участок улицы Володарского досрочно открыт для движения. Движение на участке от улицы Советской до Куйбышева восстановлено в полном объеме. Изначально планировалось открыть движение в 21:00 15 января», — сообщили в telegram-канале «Водного союза».

Участок улицы Володарского экстренно закрывали для движения автомобилей из-за ремонтных работ. Ограничение проезда действовало с 14:00 10 января.

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Улицу Володарского в Кургане досрочно открыли после аварийного ремонта водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза». «Участок улицы Володарского досрочно открыт для движения. Движение на участке от улицы Советской до Куйбышева восстановлено в полном объеме. Изначально планировалось открыть движение в 21:00 15 января», — сообщили в telegram-канале «Водного союза». Участок улицы Володарского экстренно закрывали для движения автомобилей из-за ремонтных работ. Ограничение проезда действовало с 14:00 10 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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