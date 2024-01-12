В Кургане досрочно открыли улицу в центре города

Улицу открыли после аварийного ремонта
Улицу Володарского в Кургане досрочно открыли после аварийного ремонта водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза».
«Участок улицы Володарского досрочно открыт для движения. Движение на участке от улицы Советской до Куйбышева восстановлено в полном объеме. Изначально планировалось открыть движение в 21:00 15 января», — сообщили в telegram-канале «Водного союза».
Участок улицы Володарского экстренно закрывали для движения автомобилей из-за ремонтных работ. Ограничение проезда действовало с 14:00 10 января.
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