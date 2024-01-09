09 января 2024

В Кургане из-за аварии перекроют улицу в центре города. Карта

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Клипарт по городу. Курган, улица куйбышева, улица володарского, ремонтные работы
В Кургане перекроют улицу в центре города Фото:

Участок улицы Володарского в Кургане экстренно закрывают для движения автомобилей из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в «Водном союзе».

«Участок ул. Володарского будет аварийно закрыт для движения. <…> Ограничение проезда будет действовать с 14 часов 10 января», — сообщает организация в соцсетях. Ограничение введут на участке от улицы Советской до Куйбышева.

Работы по ремонту водопровода 200 мм планируют завершить вечером 14 января. Еще сутки уйдут на восстановление дорожного покрытия в зимнем варианте. Его закончат в 21 час 15 января. Водителей просят выбирать маршруты для объезда ремонтируемого участка.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском микрорайоне Рябково перекроют для проезда одну из улиц. Для проведения ремонта на две недели будет закрыта улица Рылеева.

В Кургане на несколько дней перекрывают улицу Володарского
В Кургане на несколько дней перекрывают улицу Володарского

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Участок улицы Володарского в Кургане экстренно закрывают для движения автомобилей из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в «Водном союзе». «Участок ул. Володарского будет аварийно закрыт для движения. <…> Ограничение проезда будет действовать с 14 часов 10 января», — сообщает организация в соцсетях. Ограничение введут на участке от улицы Советской до Куйбышева. Работы по ремонту водопровода 200 мм планируют завершить вечером 14 января. Еще сутки уйдут на восстановление дорожного покрытия в зимнем варианте. Его закончат в 21 час 15 января. Водителей просят выбирать маршруты для объезда ремонтируемого участка. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском микрорайоне Рябково перекроют для проезда одну из улиц. Для проведения ремонта на две недели будет закрыта улица Рылеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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