В Кургане перекроют улицу в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок улицы Володарского в Кургане экстренно закрывают для движения автомобилей из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в «Водном союзе».

«Участок ул. Володарского будет аварийно закрыт для движения. <…> Ограничение проезда будет действовать с 14 часов 10 января», — сообщает организация в соцсетях. Ограничение введут на участке от улицы Советской до Куйбышева.

Работы по ремонту водопровода 200 мм планируют завершить вечером 14 января. Еще сутки уйдут на восстановление дорожного покрытия в зимнем варианте. Его закончат в 21 час 15 января. Водителей просят выбирать маршруты для объезда ремонтируемого участка.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском микрорайоне Рябково перекроют для проезда одну из улиц. Для проведения ремонта на две недели будет закрыта улица Рылеева.