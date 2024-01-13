13 января 2024

Тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за аварии

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Без электричества остаются десятки тысяч человек — потребителей «Россетей» Фото:

В Ростовской области вечером 13 января прошла волна отключения электроэнергии, без света остаются десятки тысяч человек. Об этом заявил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

«На линиях „Россетей“ произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света» — говорится в сообщении telegram-канала главы Новочеркасска. Мэр просит отнестись с пониманием к временным неудобствам. По его информации, электроэнергию должны подать в течение часа.

Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. В настоящее время устраняются причины аварии и проводятся ремонтные работы.

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В Ростовской области вечером 13 января прошла волна отключения электроэнергии, без света остаются десятки тысяч человек. Об этом заявил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. «На линиях „Россетей“ произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света» — говорится в сообщении telegram-канала главы Новочеркасска. Мэр просит отнестись с пониманием к временным неудобствам. По его информации, электроэнергию должны подать в течение часа. Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. В настоящее время устраняются причины аварии и проводятся ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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