Тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за аварии

14 января 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Без электричества остаются десятки тысяч человек — потребителей «Россетей» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ростовской области вечером 13 января прошла волна отключения электроэнергии, без света остаются десятки тысяч человек. Об этом заявил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. «На линиях „Россетей“ произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света» — говорится в сообщении telegram-канала главы Новочеркасска. Мэр просит отнестись с пониманием к временным неудобствам. По его информации, электроэнергию должны подать в течение часа. Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. В настоящее время устраняются причины аварии и проводятся ремонтные работы.

В Ростовской области вечером 13 января прошла волна отключения электроэнергии, без света остаются десятки тысяч человек. Об этом заявил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. «На линиях „Россетей“ произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света» — говорится в сообщении telegram-канала главы Новочеркасска. Мэр просит отнестись с пониманием к временным неудобствам. По его информации, электроэнергию должны подать в течение часа. Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. В настоящее время устраняются причины аварии и проводятся ремонтные работы.