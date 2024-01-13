13 января 2024
12 января 2024

Комарова нагрянула с проверкой в спасательную службу Ханты-Мансийска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Ханты-Мансийска периодически проверяет работу ЕДДС Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова приехала проверить работу пункта единой дежурно-диспетчерской службы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Происшествий на контроле нет. Система города Ханты-Мансийска работает в штатном режиме», — доложила сотрудница службы Комаровой.

Глава окружной столицы Максим Ряшин рассказал, что сам периодически звонит на горячую линию. «По любому интересующему меня вопросу я звоню в ЕДДС и смотрю, как работает система. Не было ни одного сбоя за это время, потому что это межведомственное взаимодействие», — рассказал Ряшин во время того, как глава региона изучала работу службы.

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Губернатор Югры Наталья Комарова приехала проверить работу пункта единой дежурно-диспетчерской службы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Происшествий на контроле нет. Система города Ханты-Мансийска работает в штатном режиме», — доложила сотрудница службы Комаровой. Глава окружной столицы Максим Ряшин рассказал, что сам периодически звонит на горячую линию. «По любому интересующему меня вопросу я звоню в ЕДДС и смотрю, как работает система. Не было ни одного сбоя за это время, потому что это межведомственное взаимодействие», — рассказал Ряшин во время того, как глава региона изучала работу службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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