Губернатор Югры Наталья Комарова приехала проверить работу пункта единой дежурно-диспетчерской службы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Происшествий на контроле нет. Система города Ханты-Мансийска работает в штатном режиме», — доложила сотрудница службы Комаровой.
Глава окружной столицы Максим Ряшин рассказал, что сам периодически звонит на горячую линию. «По любому интересующему меня вопросу я звоню в ЕДДС и смотрю, как работает система. Не было ни одного сбоя за это время, потому что это межведомственное взаимодействие», — рассказал Ряшин во время того, как глава региона изучала работу службы.
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