Комарова нагрянула с проверкой в спасательную службу Ханты-Мансийска. Видео

14 января 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Глава Ханты-Мансийска периодически проверяет работу ЕДДС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова приехала проверить работу пункта единой дежурно-диспетчерской службы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Происшествий на контроле нет. Система города Ханты-Мансийска работает в штатном режиме», — доложила сотрудница службы Комаровой. Глава окружной столицы Максим Ряшин рассказал, что сам периодически звонит на горячую линию. «По любому интересующему меня вопросу я звоню в ЕДДС и смотрю, как работает система. Не было ни одного сбоя за это время, потому что это межведомственное взаимодействие», — рассказал Ряшин во время того, как глава региона изучала работу службы.

Губернатор Югры Наталья Комарова приехала проверить работу пункта единой дежурно-диспетчерской службы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Происшествий на контроле нет. Система города Ханты-Мансийска работает в штатном режиме», — доложила сотрудница службы Комаровой. Глава окружной столицы Максим Ряшин рассказал, что сам периодически звонит на горячую линию. «По любому интересующему меня вопросу я звоню в ЕДДС и смотрю, как работает система. Не было ни одного сбоя за это время, потому что это межведомственное взаимодействие», — рассказал Ряшин во время того, как глава региона изучала работу службы.