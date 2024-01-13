Подготовка к масштабной эпидемии болезни «X» станет темой дискуссии в Давосе

На предстоящем форуме в Давосе участники обсудят меры по подготовке к масштабной эпидемии болезни «X». Информация об этом опубликована на официальном сайте форума.
«Одной из тем для дискуссии на экономическом форуме в Давосе станет подготовка к болезни „Х“, которая может убить в десятки раз больше людей, чем коронавирус. Обсуждение запланировано на 17 января», — говорится в
По данным организаторов, спикерами обсуждения станут глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре, а также журналисты и эксперты. Эксперты ВОЗ предполагают, что неизвестная болезнь «X» может убить в 20 раз больше людей, чем пандемия коронавируса.
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