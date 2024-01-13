13 января 2024
12 января 2024

В Пермский край придут новые аномальные морозы

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Синоптики предупредили пермяков о морозах до -39 градусов Фото:

В Пермском крае 14 января ожидаются морозы до -39 градусов. Об этом сообщил краевой ЦГМС на своем сайте.

«В Прикамье 14 января температура ночью составит от -27 до -32 градусов, местами до -39 градусов холода. Днем потеплеет от -16 до -18 градусов», — предупреждают метеорологи.

В первой декаде 2024 года в Перми были аномальные морозы. Синоптики прогнозируют, что уже с 15—16 января в регионе наступит потепление.

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В Пермском крае 14 января ожидаются морозы до -39 градусов. Об этом сообщил краевой ЦГМС на своем сайте. «В Прикамье 14 января температура ночью составит от -27 до -32 градусов, местами до -39 градусов холода. Днем потеплеет от -16 до -18 градусов», — предупреждают метеорологи. В первой декаде 2024 года в Перми были аномальные морозы. Синоптики прогнозируют, что уже с 15—16 января в регионе наступит потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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