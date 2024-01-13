В Пермский край придут новые аномальные морозы

14 января 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Синоптики предупредили пермяков о морозах до -39 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае 14 января ожидаются морозы до -39 градусов. Об этом сообщил краевой ЦГМС на своем сайте. «В Прикамье 14 января температура ночью составит от -27 до -32 градусов, местами до -39 градусов холода. Днем потеплеет от -16 до -18 градусов», — предупреждают метеорологи. В первой декаде 2024 года в Перми были аномальные морозы. Синоптики прогнозируют, что уже с 15—16 января в регионе наступит потепление.

В Пермском крае 14 января ожидаются морозы до -39 градусов. Об этом сообщил краевой ЦГМС на своем сайте. «В Прикамье 14 января температура ночью составит от -27 до -32 градусов, местами до -39 градусов холода. Днем потеплеет от -16 до -18 градусов», — предупреждают метеорологи. В первой декаде 2024 года в Перми были аномальные морозы. Синоптики прогнозируют, что уже с 15—16 января в регионе наступит потепление.