В Пермский край придут новые аномальные морозы

Синоптики предупредили пермяков о морозах до -39 градусов
В Пермском крае 14 января ожидаются морозы до -39 градусов. Об этом сообщил краевой ЦГМС на своем сайте.
«В Прикамье 14 января температура ночью составит от -27 до -32 градусов, местами до -39 градусов холода. Днем потеплеет от -16 до -18 градусов», — предупреждают метеорологи.
В первой декаде 2024 года в Перми были аномальные морозы. Синоптики прогнозируют, что уже с 15—16 января в регионе наступит потепление.
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