В Британии восхитились усилиями Путина по поднятию зарплат в России

Money Week: в РФ продолжают расти зарплаты, несмотря на санкции

14 января 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Владимира Путина уже называют одним из победителей 2023 года, пишет MW Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России, несмотря на западные санкции, продолжают расти зарплаты, а безработица в стране находится на рекордно низком уровне из-за мер, принятых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в британском издании Money Week. «Номинальная заработная плата [в России] выросла на 15% в годовом исчислении, а инфляция достигла примерно 8%, что вынудило Центральный Банк [РФ] повысить процентные ставки до 16%», — говорится в материале. Авторы статьи также указали на рекордно низкий уровень безработицы в стране, который достиг показателя в 3%. В издании написали, что Путина уже называют одним из «победителей 2023 года». Еще в начале 2023 года президент РФ поручил обеспечить рост зарплат и снижение роста бедности в стране. Недавно стало известно, что Россия, Мексика и Китай стали единственными странами в мире, где реальная заработная плата выросла в течение года, пишет деловое издание «Взгляд». Также Путин заявлял, что безработица достигла исторического минимума по итогам 2023 года.

В России, несмотря на западные санкции, продолжают расти зарплаты, а безработица в стране находится на рекордно низком уровне из-за мер, принятых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в британском издании Money Week. «Номинальная заработная плата [в России] выросла на 15% в годовом исчислении, а инфляция достигла примерно 8%, что вынудило Центральный Банк [РФ] повысить процентные ставки до 16%», — говорится в материале. Авторы статьи также указали на рекордно низкий уровень безработицы в стране, который достиг показателя в 3%. В издании написали, что Путина уже называют одним из «победителей 2023 года». Еще в начале 2023 года президент РФ поручил обеспечить рост зарплат и снижение роста бедности в стране. Недавно стало известно, что Россия, Мексика и Китай стали единственными странами в мире, где реальная заработная плата выросла в течение года, пишет деловое издание «Взгляд». Также Путин заявлял, что безработица достигла исторического минимума по итогам 2023 года.