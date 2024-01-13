13 января 2024

В Британии восхитились усилиями Путина по поднятию зарплат в России

Money Week: в РФ продолжают расти зарплаты, несмотря на санкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Владимира Путина уже называют одним из победителей 2023 года, пишет MW Фото:

В России, несмотря на западные санкции, продолжают расти зарплаты, а безработица в стране находится на рекордно низком уровне из-за мер, принятых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в британском издании Money Week.

«Номинальная заработная плата [в России] выросла на 15% в годовом исчислении, а инфляция достигла примерно 8%, что вынудило Центральный Банк [РФ] повысить процентные ставки до 16%», — говорится в материале. Авторы статьи также указали на рекордно низкий уровень безработицы в стране, который достиг показателя в 3%. В издании написали, что Путина уже называют одним из «победителей 2023 года».

Еще в начале 2023 года президент РФ поручил обеспечить рост зарплат и снижение роста бедности в стране. Недавно стало известно, что Россия, Мексика и Китай стали единственными странами в мире, где реальная заработная плата выросла в течение года, пишет деловое издание «Взгляд». Также Путин заявлял, что безработица достигла исторического минимума по итогам 2023 года.

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В России, несмотря на западные санкции, продолжают расти зарплаты, а безработица в стране находится на рекордно низком уровне из-за мер, принятых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в британском издании Money Week. «Номинальная заработная плата [в России] выросла на 15% в годовом исчислении, а инфляция достигла примерно 8%, что вынудило Центральный Банк [РФ] повысить процентные ставки до 16%», — говорится в материале. Авторы статьи также указали на рекордно низкий уровень безработицы в стране, который достиг показателя в 3%. В издании написали, что Путина уже называют одним из «победителей 2023 года». Еще в начале 2023 года президент РФ поручил обеспечить рост зарплат и снижение роста бедности в стране. Недавно стало известно, что Россия, Мексика и Китай стали единственными странами в мире, где реальная заработная плата выросла в течение года, пишет деловое издание «Взгляд». Также Путин заявлял, что безработица достигла исторического минимума по итогам 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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