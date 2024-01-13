СК ХМАО возбудил уголовное дело в отношении тренера, уличенного в педофилии. Инсайд

14 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Источники заявляют о возбуждении уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии В ХМАО Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тренера по хоккею муниципальной спортшколы Нижневартовска, которого уличили в интимной переписке с подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Уголовное дело возбуждено по статье „иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“. Расследование продолжается», — отметил инсайдер. Еще один источник, близкий к родительской общественности спортшколы, добавил, что «тренер задержан, вскрылась переписка с несколькими девочками 13-16 лет, а дело находится на особом контроле прокуратуры». На момент публикации новости подтвердить или опровергнуть информацию не удалось. В пресс-службу СК по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска пытаются спасти репутацию, пострадавшую из-за секс-скандала. Депсоцполитики города согласовал увольнение тренера по собственному желанию.

В ХМАО Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тренера по хоккею муниципальной спортшколы Нижневартовска, которого уличили в интимной переписке с подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Уголовное дело возбуждено по статье „иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“. Расследование продолжается», — отметил инсайдер. Еще один источник, близкий к родительской общественности спортшколы, добавил, что «тренер задержан, вскрылась переписка с несколькими девочками 13-16 лет, а дело находится на особом контроле прокуратуры». На момент публикации новости подтвердить или опровергнуть информацию не удалось. В пресс-службу СК по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска пытаются спасти репутацию, пострадавшую из-за секс-скандала. Депсоцполитики города согласовал увольнение тренера по собственному желанию.