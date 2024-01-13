13 января 2024

СК ХМАО возбудил уголовное дело в отношении тренера, уличенного в педофилии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
Источники заявляют о возбуждении уголовного дела Фото:
новость из сюжета
Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии

В ХМАО Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тренера по хоккею муниципальной спортшколы Нижневартовска, которого уличили в интимной переписке с подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«Уголовное дело возбуждено по статье „иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“. Расследование продолжается», — отметил инсайдер.

Еще один источник, близкий к родительской общественности спортшколы, добавил, что «тренер задержан, вскрылась переписка с несколькими девочками 13-16 лет, а дело находится на особом контроле прокуратуры». На момент публикации новости подтвердить или опровергнуть информацию не удалось. В пресс-службу СК по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска пытаются спасти репутацию, пострадавшую из-за секс-скандала. Депсоцполитики города согласовал увольнение тренера по собственному желанию.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тренера по хоккею муниципальной спортшколы Нижневартовска, которого уличили в интимной переписке с подопечными. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Уголовное дело возбуждено по статье „иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“. Расследование продолжается», — отметил инсайдер. Еще один источник, близкий к родительской общественности спортшколы, добавил, что «тренер задержан, вскрылась переписка с несколькими девочками 13-16 лет, а дело находится на особом контроле прокуратуры». На момент публикации новости подтвердить или опровергнуть информацию не удалось. В пресс-службу СК по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска пытаются спасти репутацию, пострадавшую из-за секс-скандала. Депсоцполитики города согласовал увольнение тренера по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...