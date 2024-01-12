12 января 2024

Мэрия в ХМАО пытается спасти свою репутацию после секс-скандала. Инсайд

Мэрия Нижневартовска пытается спасти репутацию после секс-скандала с тренером
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на заседании Евразийского Экономического Союза. Алма-ата, чиновник, портфель, должность
Профильный департамент отпустил скандального тренера Фото:
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Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии

Мэрия Нижневартовска позволила тренеру муниципальной спортивной школы уволиться по собственному желанию, чтобы сохранить репутацию. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что для увольнения по статье руководству учреждения, которое курирует городской департамент соцполитики, необходимо было дождаться окончания проверок, но чиновники приняли решение избавиться от скандального сотрудника в день, когда вскрылась интимная переписка тренера с ученицами.

«Тренера отпустили с формулировкой „по собственному желанию“ в трудовой книжке до окончания всех проверок. От него избавились, хотя могли сохранить ему должность, лишив доступа к воспитанникам, на время доследственных действий. Если виновен — должен ответить по закону, если нет — пусть оговорившие его ответят за клевету. Однако, говорят, что и. о. вице-мэра по соцполитике Александр Федорус и руководитель школы решили сохранить лицо и отказались разделять с ним ответственность за поступки подчиненного. Кроме того, теперь в документах силовиков тренер не будет числиться сотрудником подведомственного мэрии учреждения, а сохранивший „чистую“ трудовую бывший тренер сможет трудоустроиться в другом месте на ту же должность и продолжить работать с детьми», — сообщил инсайдер.

Сотрудник спортшколы, ответивший по телефону, указанному на сайте учреждения, подтвердил, что в предполагаемый день увольнения (суббота, 13 января) кадры не работают. Однако, по словам мужчины, кадровик ненадолго появлялась в школе, после чего ушла.

В пресс-службе мэрии журналисту подтвердили, что сотрудник уволился по собственному желанию. Ни предполагаемый виновник скандала, ни Федорус не ответили на звонки журналистов агентства.

Ранее URA.RU писало, что к делу об интимной переписке тренера со школьницами подключился Следственный комитет. Речь, по предварительным данным, идет о девочках 13-16 лет.

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Мэрия Нижневартовска позволила тренеру муниципальной спортивной школы уволиться по собственному желанию, чтобы сохранить репутацию. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что для увольнения по статье руководству учреждения, которое курирует городской департамент соцполитики, необходимо было дождаться окончания проверок, но чиновники приняли решение избавиться от скандального сотрудника в день, когда вскрылась интимная переписка тренера с ученицами. «Тренера отпустили с формулировкой „по собственному желанию“ в трудовой книжке до окончания всех проверок. От него избавились, хотя могли сохранить ему должность, лишив доступа к воспитанникам, на время доследственных действий. Если виновен — должен ответить по закону, если нет — пусть оговорившие его ответят за клевету. Однако, говорят, что и. о. вице-мэра по соцполитике Александр Федорус и руководитель школы решили сохранить лицо и отказались разделять с ним ответственность за поступки подчиненного. Кроме того, теперь в документах силовиков тренер не будет числиться сотрудником подведомственного мэрии учреждения, а сохранивший „чистую“ трудовую бывший тренер сможет трудоустроиться в другом месте на ту же должность и продолжить работать с детьми», — сообщил инсайдер. Сотрудник спортшколы, ответивший по телефону, указанному на сайте учреждения, подтвердил, что в предполагаемый день увольнения (суббота, 13 января) кадры не работают. Однако, по словам мужчины, кадровик ненадолго появлялась в школе, после чего ушла. В пресс-службе мэрии журналисту подтвердили, что сотрудник уволился по собственному желанию. Ни предполагаемый виновник скандала, ни Федорус не ответили на звонки журналистов агентства. Ранее URA.RU писало, что к делу об интимной переписке тренера со школьницами подключился Следственный комитет. Речь, по предварительным данным, идет о девочках 13-16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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