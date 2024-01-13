Из-за сообщения о минировании в Нижневартовске эвакуировали крупнейший торговый центр
В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.
«Пришло сообщение о минировании торгового центра. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер.
URA.RU отправило запрос в ФСБ по Тюменской области. Ответ ожидается.
В ноябре Нижневартовск накрыла волна лжеминирований. Эвакуировали несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании.
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