13 января 2024

В Нижневартовске эвакуировали крупнейший торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, торговый центр, югра молл
Из-за сообщения о минировании в Нижневартовске эвакуировали крупнейший торговый центр Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Пришло сообщение о минировании торгового центра. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер.

URA.RU отправило запрос в ФСБ по Тюменской области. Ответ ожидается.

В ноябре Нижневартовск накрыла волна лжеминирований. Эвакуировали несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Пришло сообщение о минировании торгового центра. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер. URA.RU отправило запрос в ФСБ по Тюменской области. Ответ ожидается. В ноябре Нижневартовск накрыла волна лжеминирований. Эвакуировали несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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