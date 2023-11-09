Нижневартовск накрыла волна лжеминирований

В Нижневартовске эвакуируют несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«В учреждения звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками ФСБ и сообщают о минировании. Почти в половине учреждений города идет эвакуация», — сообщил собеседник.
На место выехали сотрудники полиции и спецслужб. Все объекты будут проверены силовиками. Привлечены кинологи с собаками. «В некоторых объектах уже провели проверку и не нашли взрывных устройств», — добавил собеседник.
В администрации Нижневартовска подтвердили информацию о поступивших сообщениях. «Для обеспечения безопасности проведена эвакуация людей. Ученики и педагоги школ были переведены в соседние образовательные учреждения. В рамках оперативных мероприятий проводятся проверки кинологической службой», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной послужили сообщения о минировании.
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