09 ноября 2023

Нижневартовск накрыла волна лжеминирований

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Школы города проверяет полиция Фото:

В Нижневартовске эвакуируют несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«В учреждения звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками ФСБ и сообщают о минировании. Почти в половине учреждений города идет эвакуация», — сообщил собеседник.

На место выехали сотрудники полиции и спецслужб. Все объекты будут проверены силовиками. Привлечены кинологи с собаками. «В некоторых объектах уже провели проверку и не нашли взрывных устройств», — добавил собеседник.

В администрации Нижневартовска подтвердили информацию о поступивших сообщениях. «Для обеспечения безопасности проведена эвакуация людей. Ученики и педагоги школ были переведены в соседние образовательные учреждения. В рамках оперативных мероприятий проводятся проверки кинологической службой», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной послужили сообщения о минировании.

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В Нижневартовске эвакуируют несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В учреждения звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками ФСБ и сообщают о минировании. Почти в половине учреждений города идет эвакуация», — сообщил собеседник. На место выехали сотрудники полиции и спецслужб. Все объекты будут проверены силовиками. Привлечены кинологи с собаками. «В некоторых объектах уже провели проверку и не нашли взрывных устройств», — добавил собеседник. В администрации Нижневартовска подтвердили информацию о поступивших сообщениях. «Для обеспечения безопасности проведена эвакуация людей. Ученики и педагоги школ были переведены в соседние образовательные учреждения. В рамках оперативных мероприятий проводятся проверки кинологической службой», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной послужили сообщения о минировании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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