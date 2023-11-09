Нижневартовск накрыла волна лжеминирований

10 ноября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Школы города проверяет полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске эвакуируют несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В учреждения звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками ФСБ и сообщают о минировании. Почти в половине учреждений города идет эвакуация», — сообщил собеседник. На место выехали сотрудники полиции и спецслужб. Все объекты будут проверены силовиками. Привлечены кинологи с собаками. «В некоторых объектах уже провели проверку и не нашли взрывных устройств», — добавил собеседник. В администрации Нижневартовска подтвердили информацию о поступивших сообщениях. «Для обеспечения безопасности проведена эвакуация людей. Ученики и педагоги школ были переведены в соседние образовательные учреждения. В рамках оперативных мероприятий проводятся проверки кинологической службой», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной послужили сообщения о минировании.

В Нижневартовске эвакуируют несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В учреждения звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками ФСБ и сообщают о минировании. Почти в половине учреждений города идет эвакуация», — сообщил собеседник. На место выехали сотрудники полиции и спецслужб. Все объекты будут проверены силовиками. Привлечены кинологи с собаками. «В некоторых объектах уже провели проверку и не нашли взрывных устройств», — добавил собеседник. В администрации Нижневартовска подтвердили информацию о поступивших сообщениях. «Для обеспечения безопасности проведена эвакуация людей. Ученики и педагоги школ были переведены в соседние образовательные учреждения. В рамках оперативных мероприятий проводятся проверки кинологической службой», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной послужили сообщения о минировании.