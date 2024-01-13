13 января 2024
12 января 2024

Прокуратура начала проверять термальный центр в Челябинске, где погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Надзорное ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела Фото:

Прокуратура организовала проверку в термальном комплексе Лето в ТРК «Мегаполис», где утонул оставшийся без присмотра взрослых шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«13 января в детском бассейне термального комплексе Челябинска утонул шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей», — заявила пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.

В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли запись с камер видеонаблюдения.

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Прокуратура организовала проверку в термальном комплексе Лето в ТРК «Мегаполис», где утонул оставшийся без присмотра взрослых шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «13 января в детском бассейне термального комплексе Челябинска утонул шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей», — заявила пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли запись с камер видеонаблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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