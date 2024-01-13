Прокуратура начала проверять термальный центр в Челябинске, где погиб ребенок

Прокуратура организовала проверку в термальном комплексе Лето в ТРК «Мегаполис», где утонул оставшийся без присмотра взрослых шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«13 января в детском бассейне термального комплексе Челябинска утонул шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей», — заявила пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.
В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.
В следственном управлении СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли запись с камер видеонаблюдения.
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