Происшествия Криминал Прокуратура начала проверять термальный центр в Челябинске, где погиб ребенок 14 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 + Надзорное ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура организовала проверку в термальном комплексе Лето в ТРК «Мегаполис», где утонул оставшийся без присмотра взрослых шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «13 января в детском бассейне термального комплексе Челябинска утонул шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей», — заявила пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли запись с камер видеонаблюдения. Прокуратура организовала проверку в термальном комплексе Лето в ТРК «Мегаполис», где утонул оставшийся без присмотра взрослых шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «13 января в детском бассейне термального комплексе Челябинска утонул шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства при оказании услуг на объекте с массовым пребыванием людей», — заявила пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли запись с камер видеонаблюдения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям