Курганский боец СВО раскрыл подробности уничтожения украинского танка

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) бил прямой наводкой по российским бойцам и позициям, но его удалось уничтожить. Об этом рассказал участник специальной военной операции из Курганской области.
«Танк ВСУ выкатывался метров на 500-600 и бил прямой наводкой с высоты по нашим бойцам и позициям, после чего откатывался обратно. На наши удары ему было все равно, но наконец-то подловили. Экипаж там был обученный, молодцы, долго против нас сопротивлялись», — говорится в сообщении бойца, опубликованном в telegrаm-канале депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова.
Ранее бойцы прислали Ильтякову видео с фронта. Курганский боец подбил танк ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
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