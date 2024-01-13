13 января 2024
12 января 2024

Курганский боец СВО раскрыл подробности уничтожения украинского танка

Курганский боец: танк ВСУ бил по российским позициям, но его уничтожили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Боец рассказал, что танк бил по российским позициям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) бил прямой наводкой по российским бойцам и позициям, но его удалось уничтожить. Об этом рассказал участник специальной военной операции из Курганской области.

«Танк ВСУ выкатывался метров на 500-600 и бил прямой наводкой с высоты по нашим бойцам и позициям, после чего откатывался обратно. На наши удары ему было все равно, но наконец-то подловили. Экипаж там был обученный, молодцы, долго против нас сопротивлялись», — говорится в сообщении бойца, опубликованном в telegrаm-канале депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова.

Ранее бойцы прислали Ильтякову видео с фронта. Курганский боец подбил танк ВСУ противотанковой управляемой ракетой.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) бил прямой наводкой по российским бойцам и позициям, но его удалось уничтожить. Об этом рассказал участник специальной военной операции из Курганской области. «Танк ВСУ выкатывался метров на 500-600 и бил прямой наводкой с высоты по нашим бойцам и позициям, после чего откатывался обратно. На наши удары ему было все равно, но наконец-то подловили. Экипаж там был обученный, молодцы, долго против нас сопротивлялись», — говорится в сообщении бойца, опубликованном в telegrаm-канале депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова. Ранее бойцы прислали Ильтякову видео с фронта. Курганский боец подбил танк ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...