Курганский боец подбил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в telegram-канале депутата Госдумы Александра Ильтякова. Видео ему прислали бойцы с фронта.
«Есть попадание ПТУР (Противотанковая управляемая ракета — прим URA.RU). Братья, сестры — папка танк спалил. Вот так им и надо», — рассказывает в видеоролике курганский боец.
Ранее курганский штурмовик из зоны спецоперации показал, как на фронте уничтожают из гранатометов врагов, которые укрываются в долговременных огневых точках. Военный отметил, что в итоге, благодаря точным выстрелам из гранатомета, им удалось взять вражеские позиции и продвинуться вперед.
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