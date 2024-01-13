13 января 2024
12 января 2024

Курганский боец уничтожил танк ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, Челленджер 2,  stock
Боец из Курганской области уничтожил вражеский танк на СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец подбил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в telegram-канале депутата Госдумы Александра Ильтякова. Видео ему прислали бойцы с фронта.

«Есть попадание ПТУР (Противотанковая управляемая ракета — прим URA.RU). Братья, сестры — папка танк спалил. Вот так им и надо», — рассказывает в видеоролике курганский боец.

Ранее курганский штурмовик из зоны спецоперации показал, как на фронте уничтожают из гранатометов врагов, которые укрываются в долговременных огневых точках. Военный отметил, что в итоге, благодаря точным выстрелам из гранатомета, им удалось взять вражеские позиции и продвинуться вперед.

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Курганский боец подбил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в telegram-канале депутата Госдумы Александра Ильтякова. Видео ему прислали бойцы с фронта. «Есть попадание ПТУР (Противотанковая управляемая ракета — прим URA.RU). Братья, сестры — папка танк спалил. Вот так им и надо», — рассказывает в видеоролике курганский боец. Ранее курганский штурмовик из зоны спецоперации показал, как на фронте уничтожают из гранатометов врагов, которые укрываются в долговременных огневых точках. Военный отметил, что в итоге, благодаря точным выстрелам из гранатомета, им удалось взять вражеские позиции и продвинуться вперед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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