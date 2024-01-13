Утром 14 января на 19 километре трассы Сургут — Нижневартовск столкнулось два автомобиля: Toyota Chaser и Nissan Terrano. В результате ДТП погибла пассажирка Nissan, водитель Toyota получил телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«Сегодня (14 января) около 06:30 на 19 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“ произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомобиля Nissan 1974 года рождения скончалась на месте, водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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