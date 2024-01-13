13 января 2024

В ДТП на трассе Сургут — Нижневартовск погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, дтп, перевертыш, дорога, дорожная авария
ДТП на трассе Сургут — Нижневартовск (фото из архива) Фото:

Утром 14 января на 19 километре трассы Сургут — Нижневартовск столкнулось два автомобиля: Toyota Chaser и Nissan Terrano. В результате ДТП погибла пассажирка Nissan, водитель Toyota получил телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«Сегодня (14 января) около 06:30 на 19 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“ произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомобиля Nissan 1974 года рождения скончалась на месте, водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 14 января на 19 километре трассы Сургут — Нижневартовск столкнулось два автомобиля: Toyota Chaser и Nissan Terrano. В результате ДТП погибла пассажирка Nissan, водитель Toyota получил телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «Сегодня (14 января) около 06:30 на 19 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“ произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомобиля Nissan 1974 года рождения скончалась на месте, водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...