В ВСУ заявили о сложности содержания F-16

Представитель ВВС Украины Игнат заявил о трудностях с обслуживанием F-16
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
F-16 станут дополнительной нагрузкой для ВСУ, сказал Юрий Игнат Фото:
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Украина намерена перейти на технику НАТО, однако тогда она столкнется с трудностями ее содержания. В частности, ВСУ будет сложно обслуживать американские истребители F-16. Заявил советник командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

«В перспективе мы должны перейти на западную технику, это касается истребительной авиации и вертолетов. Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета — это дополнительная нагрузка на его обеспечение. <…> Мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — сказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Киев уже несколько месяцев рассчитывает получить F-16 от Запада. Однако западные чиновники и эксперты уверены, что взлетно-посадочные полосы в стране непригодны для американских истребителей. Также они считают, что передача самолетов не сможет значительно повлиять на конфликт с РФ, так как для их использования понадобится много времени для обучения пилотов ВСУ.

Также аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен заявили, что украинские силы не справляются с обслуживанием военной техники Запада, поставляемой из разных стран. По словам экспертов, для работы с разными машинами нужно индивидуальное обучение.

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Украина намерена перейти на технику НАТО, однако тогда она столкнется с трудностями ее содержания. В частности, ВСУ будет сложно обслуживать американские истребители F-16. Заявил советник командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат. «В перспективе мы должны перейти на западную технику, это касается истребительной авиации и вертолетов. Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета — это дополнительная нагрузка на его обеспечение. <…> Мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — сказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». Киев уже несколько месяцев рассчитывает получить F-16 от Запада. Однако западные чиновники и эксперты уверены, что взлетно-посадочные полосы в стране непригодны для американских истребителей. Также они считают, что передача самолетов не сможет значительно повлиять на конфликт с РФ, так как для их использования понадобится много времени для обучения пилотов ВСУ. Также аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен заявили, что украинские силы не справляются с обслуживанием военной техники Запада, поставляемой из разных стран. По словам экспертов, для работы с разными машинами нужно индивидуальное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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