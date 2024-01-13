Бастыкин проверит обращение о невыплате зарплаты в организации Тюменской области

14 января 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поставил на контроль проверку по невыплате зарплаты в организации Тюменской области Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о невыплате сотрудникам зарплаты в организации «Запсибгазпром-Газификация», которая располагается в Тюменской области. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о невыплате заработной платы в организации в Тюменской области. К Бастрыкину в его Приемную „ВКонтакте“ обратился работник ООО „Запсибгазпром-Газификация“, расположенного в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства. Заявитель сообщил, что ему до сих пор не выплачена зарплата за октябрь—декабрь прошлого года. Также он сообщает, что аналогичная ситуация происходит и у других сотрудников компании. В августе тюменцы, ранее работавшие в Wildberries, пожаловались на условия труда. По их словам, руководители ПВЗ на улицах Воронинская и Газовиков не выплачивают зарплату, неофициально трудоустраивают подростков и заставляют работать по 14 часов в сутки.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о невыплате сотрудникам зарплаты в организации «Запсибгазпром-Газификация», которая располагается в Тюменской области. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о невыплате заработной платы в организации в Тюменской области. К Бастрыкину в его Приемную „ВКонтакте“ обратился работник ООО „Запсибгазпром-Газификация“, расположенного в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства. Заявитель сообщил, что ему до сих пор не выплачена зарплата за октябрь—декабрь прошлого года. Также он сообщает, что аналогичная ситуация происходит и у других сотрудников компании. В августе тюменцы, ранее работавшие в Wildberries, пожаловались на условия труда. По их словам, руководители ПВЗ на улицах Воронинская и Газовиков не выплачивают зарплату, неофициально трудоустраивают подростков и заставляют работать по 14 часов в сутки.