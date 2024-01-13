Происшествия Криминал Челябинец похитил варочную панель, которую заказал на маркетплейсе 14 января 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + Полиция сумела установить личность злоумышленника Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Челябинска похитил варочную панель и сотовый телефон в отделе выдачи товаров, заказанных на маркетплейсе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции. «Полиция Челябинска задержала подозреваемого в мошенничестве, совершенном в отношении сотрудницы пункта выдачи товара. Мужчина вытащил товар и вернул пустые коробки», — заявили в пресс-службе полиции Челябинска. Пострадавшая женщина пояснила, что к ней пришел покупатель, который заранее заказал товар на маркетплейсе. Осмотрев покупки, мужчина отказался от заказа. После его ухода обнаружилось, что вместо товара заказчик вернул пустые коробки. Сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Центральный» сумели разыскать злоумышленника, несмотря на то, что он оформил заявку с фальшивого аккаунта. Выяснилось, что это неработающий, ранее не судимый молодой человек 2002 года рождения. Сумма похищенного товара составила более 35 тысяч рублей. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Житель Челябинска похитил варочную панель и сотовый телефон в отделе выдачи товаров, заказанных на маркетплейсе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции. «Полиция Челябинска задержала подозреваемого в мошенничестве, совершенном в отношении сотрудницы пункта выдачи товара. Мужчина вытащил товар и вернул пустые коробки», — заявили в пресс-службе полиции Челябинска. Пострадавшая женщина пояснила, что к ней пришел покупатель, который заранее заказал товар на маркетплейсе. Осмотрев покупки, мужчина отказался от заказа. После его ухода обнаружилось, что вместо товара заказчик вернул пустые коробки. Сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Центральный» сумели разыскать злоумышленника, несмотря на то, что он оформил заявку с фальшивого аккаунта. Выяснилось, что это неработающий, ранее не судимый молодой человек 2002 года рождения. Сумма похищенного товара составила более 35 тысяч рублей. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям