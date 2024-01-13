Курганец захотел встретиться с родственником и остался без денег

Мошенник притворился родственником жителя Кургана и украл у него 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Житель города рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился родственником, с которым потерпевший не виделся много лет. Мужчины договорились о встрече, после чего от мошенника поступил звонок, что его задержали полицейские за вождение в нетрезвом виде, поэтому нужны 30 тысяч рублей. Курганец перевел деньги, после чего „родственник“ позвонил еще раз и попросил скинуть еще 10 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства.
Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не доверять незнакомцам. Для полной уверенности следует связаться с родными и уточнить информацию.
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