13 января 2024
12 января 2024

Курганец захотел встретиться с родственником и остался без денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец лишился 40 тысяч рублей из-за мошенника Фото:

Мошенник притворился родственником жителя Кургана и украл у него 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Житель города рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился родственником, с которым потерпевший не виделся много лет. Мужчины договорились о встрече, после чего от мошенника поступил звонок, что его задержали полицейские за вождение в нетрезвом виде, поэтому нужны 30 тысяч рублей. Курганец перевел деньги, после чего „родственник“ позвонил еще раз и попросил скинуть еще 10 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства.

Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не доверять незнакомцам. Для полной уверенности следует связаться с родными и уточнить информацию.

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Мошенник притворился родственником жителя Кургана и украл у него 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Житель города рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился родственником, с которым потерпевший не виделся много лет. Мужчины договорились о встрече, после чего от мошенника поступил звонок, что его задержали полицейские за вождение в нетрезвом виде, поэтому нужны 30 тысяч рублей. Курганец перевел деньги, после чего „родственник“ позвонил еще раз и попросил скинуть еще 10 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не доверять незнакомцам. Для полной уверенности следует связаться с родными и уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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