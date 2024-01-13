13 января 2024
12 января 2024

Челябинский вуз разработал для военных беспилотный бульдозер

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка бульдозера ТМ-10 в район обвала горных пород на Бурейском водохранилище, бульдозер
Машиной можно управлять со смартфона Фото:

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) совместно с тракторным заводом «ДСТ УРАЛ» создал погрузчик на дистанционном управлении для обезвреживания противопехотных мин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

«Машиной можно управлять со смартфона. Сейчас подобные погрузчики, оборудованные противопехотными минными тралами, очистили 11,3 га территории ДНР. Беспилотное управление позволит сохранить жизнь военных и спасателей», — сообщает telegram-канал Минобрнауки.

Со слов конструкторов, технические возможности машины соответствуют лучшим мировым образцам. Она обладает грузоподъемностью в две тонны и оснащена дизельным двигателем внутреннего сгорания Ярославского моторного завода.

Технику можно использовать и в мирных целях, отмечают в пресс-службе. Миниатюрные габариты позволяют легко очищать труднодоступные участки придомовых территорий. В январе машина успешно прошла тестирование по расчистке снежных завалов.

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Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) совместно с тракторным заводом «ДСТ УРАЛ» создал погрузчик на дистанционном управлении для обезвреживания противопехотных мин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. «Машиной можно управлять со смартфона. Сейчас подобные погрузчики, оборудованные противопехотными минными тралами, очистили 11,3 га территории ДНР. Беспилотное управление позволит сохранить жизнь военных и спасателей», — сообщает telegram-канал Минобрнауки. Со слов конструкторов, технические возможности машины соответствуют лучшим мировым образцам. Она обладает грузоподъемностью в две тонны и оснащена дизельным двигателем внутреннего сгорания Ярославского моторного завода. Технику можно использовать и в мирных целях, отмечают в пресс-службе. Миниатюрные габариты позволяют легко очищать труднодоступные участки придомовых территорий. В январе машина успешно прошла тестирование по расчистке снежных завалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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