Наука и техника Челябинский вуз разработал для военных беспилотный бульдозер 14 января 2024 в 17:22 Размер текста - 17 + Машиной можно управлять со смартфона Фото: Мионобороны России Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) совместно с тракторным заводом «ДСТ УРАЛ» создал погрузчик на дистанционном управлении для обезвреживания противопехотных мин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. «Машиной можно управлять со смартфона. Сейчас подобные погрузчики, оборудованные противопехотными минными тралами, очистили 11,3 га территории ДНР. Беспилотное управление позволит сохранить жизнь военных и спасателей», — сообщает telegram-канал Минобрнауки. Со слов конструкторов, технические возможности машины соответствуют лучшим мировым образцам. Она обладает грузоподъемностью в две тонны и оснащена дизельным двигателем внутреннего сгорания Ярославского моторного завода. Технику можно использовать и в мирных целях, отмечают в пресс-службе. Миниатюрные габариты позволяют легко очищать труднодоступные участки придомовых территорий. В январе машина успешно прошла тестирование по расчистке снежных завалов. Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) совместно с тракторным заводом «ДСТ УРАЛ» создал погрузчик на дистанционном управлении для обезвреживания противопехотных мин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. «Машиной можно управлять со смартфона. Сейчас подобные погрузчики, оборудованные противопехотными минными тралами, очистили 11,3 га территории ДНР. Беспилотное управление позволит сохранить жизнь военных и спасателей», — сообщает telegram-канал Минобрнауки. Со слов конструкторов, технические возможности машины соответствуют лучшим мировым образцам. Она обладает грузоподъемностью в две тонны и оснащена дизельным двигателем внутреннего сгорания Ярославского моторного завода. Технику можно использовать и в мирных целях, отмечают в пресс-службе. Миниатюрные габариты позволяют легко очищать труднодоступные участки придомовых территорий. В январе машина успешно прошла тестирование по расчистке снежных завалов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям