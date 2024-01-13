Челябинский вуз разработал для военных беспилотный бульдозер

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) совместно с тракторным заводом «ДСТ УРАЛ» создал погрузчик на дистанционном управлении для обезвреживания противопехотных мин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.
«Машиной можно управлять со смартфона. Сейчас подобные погрузчики, оборудованные противопехотными минными тралами, очистили 11,3 га территории ДНР. Беспилотное управление позволит сохранить жизнь военных и спасателей», — сообщает telegram-канал Минобрнауки.
Со слов конструкторов, технические возможности машины соответствуют лучшим мировым образцам. Она обладает грузоподъемностью в две тонны и оснащена дизельным двигателем внутреннего сгорания Ярославского моторного завода.
Технику можно использовать и в мирных целях, отмечают в пресс-службе. Миниатюрные габариты позволяют легко очищать труднодоступные участки придомовых территорий. В январе машина успешно прошла тестирование по расчистке снежных завалов.
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